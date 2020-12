Mauno Koiviston kunniaksi tehty tuotesarja sai korona-aikaan sopivan sloganin: ”Pitäisi lähettää Joe Bidenillekin”

Turkuseura halusi muistaa edesmennyttä perustajaansa ja kunniajäsentään.

Mauno Koivistoa kunnioittavalla tuotesarjalla on optimistinen viesti.­

Muistatko vielä suuren kohun kohteeksi nousseen Paavo Väyrynen -mukin? Kuuluisat Paavo-mukit ovat saaneet nyt varteenotettavan haastajan – mukien lisäksi kokonaisen tuotesarjan.

Turkuseura on julkaissut joulumarkkinoille edesmennyttä Tasavallan presidenttiä Mauno Koivistoa kunnioittavan Manu-tuotesarjan, joka sisältää muun muassa mukeja, kangaskasseja ja keittiöliinoja.

Idea on lähtöisin Turkuseuran toiminnanjohtajalta Kati Leskiseltä.

– Haluamme kunnioittaa edesmennyttä Mauno Koivistoa ja nostaa hänet esille nimenomaan turkulaisena. Vaikka hän eli suurimman osan elämästään muualla, hänen juurensa ovat Turussa. Koivisto tapasi Turussa myös elämänsä rakkauden, Tellervon, ja pariskunnan tytär Assi syntyi täällä, Leskinen kertoo.

– Näytin jo varhaisessa vaiheessa kuvan Assille, ja hän sanoi, että siitä tunnistaa hyvin kohteen. Oli tärkeää meille, että saimme sieltä suostumuksen.

Mauno Koivisto toimi Suomen presidenttinä kaksi perättäistä kautta, vuosina 1982–1994. Kuva vuodelta 1981, jolloin hän hoiti presidentin tehtäviä Urho Kekkosen sairastuttua.­

Koivisto syntyi Turussa, Heidekenillä 25. marraskuuta 1923. Hän pääsi ylioppilaaksi sekä valmistui filosofian tohtoriksi Turussa. Hän ehti työskennellä kaupungissa useita vuosia ennen muuttoaan Helsinkiin 1957. Sitä ennen hän oli perustamassa Turkuseuraa.

Koivisto valittiin Turkuseuran kunniajäseneksi yhdistyksen 35-vuotisjuhlakokouksessa vuonna 1992. Kunniajäsenyyttä perusteltiin sillä, että presidentti oli tehnyt Turkua ja Turun murretta laajasti tunnetuksi.

– Manu toi turkulaisuuttaan esille ja puhui murretta. Ehkä fundeeraamisessa tuli positiivisessa mielessä esiin hänen turkulaisuutensa, Leskinen pohtii.

Koiviston tyttären Assi Koivisto-Allosen mukaan kuva on mallinsa näköinen.­

Koivisto tunnettiin kotikaupungissaan ”Maukkana”. Tuotesarja päätettiin kuitenkin nimetä ”Manuksi”, koska sillä nimellä suomalaiset ovat tottuneet häntä kutsumaan.

Tuotteiden sloganiksi valikoitui ”Kyllä se siitä”, jota Koivisto käytti vaalipuheensa loppulauseena, kun hän pyrki toiselle presidenttikaudelleen vuonna 1988.

– Sloganin piti olla melko napakka, ja Manulla oli tunnetusti monia sellaisia. Tämä oli ehkä parhaiten yleisesti elämään sopiva, ja koronan myötä tunne vahvistui, vaikka ihan alussa ajateltiin, että pandemia olisi jo jouluna ohi, Leskinen sanoo.

Mauno Koivisto oli Suomen vanhimmaksi elänyt presidentti. Hän menehtyi 93-vuotiaana 12.5.2017. Kuvassa Koivisto Tellervo-vaimonsa kanssa lokakuussa 2016.­

Tuotteissa on myös tietynlaista merkityksellisyyttä. Leskisen mukaan tiskirätti voisi symboloida vaikkapa sitä, kuinka Manu pyyhki edeltäjänsä (Kekkonen) pölyt pois.

– Sanoin, että pitäisi varmaan lähettää sellainen Joe Bidenillekin, hän nauraa.

Eniten kansaa ovat kuitenkin houkutelleet kassit ja mukit. Paitaa on kyselty paljon, mutta sellaista ei vielä ole, sillä tuotteiden tekeminen on aina iso satsaus pienelle voittoa tuottamattomalle yhdistykselle. Manut kuitenkin näyttäisivät tekevän hyvin kauppansa.

– Nämä on otettu tosi hyvin vastaan. Tuotteet ovat tuoneet hymyn huulille ja herättäneet hilpeyttä ja hyvää mieltä.

”Manun” kuvan on suunnitellut turkulainen Teemu Kaitanen.­

Koska korona on estänyt perinteiset joulumarkkinat, on Manun ilosanomaa hankalampi saada leviämään. Leskisellä on kuitenkin suunnitelma.

– Pidämme Föripuodin auki laajennetuilla aukioloajoilla varmaan koko viikon ja ehkä lauantaitkin, hän sanoo.