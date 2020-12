Satojen tuhansien velka, puuttuvia kuitteja ja outoja käteisnostoja – DBTL-festivaalin ex-puuhamies tuomittiin törkeistä talousrikoksista

Pasi Tamminen tuomittiin vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Turkulaisen Down by the laituri -kaupunkifestarin (DBTL) entinen yrittäjä Pasi Tamminen on tuomittu Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Teot tapahtuivat vuosina 2013–2017. Käräjäoikeus katsoi, että yhtiö oli tullut maksukyvyttömäksi jo vuonna 2013.

Firma asetettiin lopulta konkurssiin keväällä 2017. Tuolloin yhtiön varat olivat pesäluettelon mukaan nolla euroa ja velkaa oli noin 325 500 euroa. Saamisia viideltä eri lähipiiriyhtiötä oli yhteensä yli 107 000 euroa.

Käräjäoikeuden mukaan Tamminen oli hävittänyt, lahjoittanut tai muuten luovuttanut Happening Laituri Oy:n omaisuutta ilman hyväksyttävää syytä ja näin pahentanut yhtiön maksukyvyttömyyttä. Lisäksi hän oli nostanut yhtiön tililtä vuonna 2015 yhteensä 5 390 euroa, joille ei ollut liiketaloudellisesti hyväksyttävää perustetta.

Tammisen katsottiin toimitusjohtajana laiminlyöneen yhtiön kirjanpidon pitämisen ja tilinpäätösten laatimisen. Yhtiössä ei käytetty kirjanpidonlain määräämää kassakirjaa, ja kirjanpidon tositemateriaali oli puutteellinen.

Tamminen kiisti syytteet kokonaisuudessaan. Hän katsoi tehneensä voitavansa yhtiön taloudellisen tilanteen hoitamiseksi. Hän perusteli syyttömyyttään muun muassa sillä, ettei firmalla ollut varaa maksaa kirjanpitäjälle. Hänen mukaansa 2015–2016 yhtiöllä ei ollut toimintaa, joten myöskään kirjanpitoa tai tilinpäätöstä ei voitu tehdä.

Lisäksi Tammisen mukaan lain edellyttämän kassakirjan pitäminen olisi ollut mahdotonta, koska tulot olivat muodostuneet pääsylipputuloista ja päivittäiset lipputulot olleet huomattavan suuret. Käteisnostot Tamminen selitti palkkasaataviksi.

Käräjäoikeus tuomitsi Tammisen vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hän joutuu maksamaan asianomistajille korvauksina yhteensä noin 108 000 euroa, joista 91 000 Verohallinnolle.

Tamminen määrättiin myös kolmen vuoden liiketoimintakieltoon.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.