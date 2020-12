Kaikuluotain havaitsi Aurajoen pohjassa makaavan auton – tällainen Suomi-klassikko nosto-operaatiossa paljastui

Kenen Saab on kylpenyt joessa jo muutaman vuoden?

Turun Aurajoesta nostettiin keskiviikkona tavanomaista erikoisempi kohde.

Joen itärannalta vedettiin ylös 80- ja 90-luvulla erittäin suosittu ja Uudessakaupungissakin aikanaan valmistettu Saab 900 -merkkinen henkilöauto.

– Ei ole tietoa, miten auto joutui jokeen, mutta se on siellä varmaan muutaman vuoden ollut, Turun kapungin maatilain tarkastaja Timo Sirkiä kertoo.

Sen verran ryytynyt joesta nostettu Saab oli, että sen väriä oli vaikea erottaa ja sen konepelti kasvoi simpukkaa. Kulkupeliksi klassikkoautosta ei enää ole.

Auto löytyi Aurajoen pohjasta tavanomaisen tarkistuksen avulla.

– Aurajoki luodattiin vähän aikaa takaperin, ja luotauksia analysoitiin tiistaina. Siinä yhteydessä huomattiin, että siellä on auto. Aurajoen näkyvyys on nolla, joten totta kai se piti nostaa ylös ja selvittää asia, Sirkiä sanoo.

Hän kuvailee operaatiota helpoksi. Sukeltajat kävivät kiinnittämässä autoon nostoliinat, jonka jälkeen se pystyttiin vetämään nosturin avulla rannalle.

– Onneksi sieltä ei paljastunut muuta kuin auto, Sirkiä tuumi.

Miksi auto ei voinut jäädä jokeen, vaikka se on ollut siellä jo tovin?

– Joessa on laivaliikennettä, joten se täytyy pitää puhtaana. Autossa on tietysti myös moottoriöljyä ja muuta, Sirkiä vastaa.

Auto kuljetettiin kaupungin varikolle, ja jos sitä ei kukaan vaadi omakseen, se päätyy romutettavaksi. Rekisterikilvet olivat paikallaan, joten poliisi pystyy selvittämään auton omistajan.

Sirkiä ei muista uraltaan yhtään vastaavaa tapausta.

– Kuulin, että vuosia sitten joessa olisi ollut auto. Onneksi näitä on harvoin. Siellä on polkupyöriä, puistopenkkejä ja roskiksia. Ihan uusin on sähköpotkulaudat. Sen takia sinne ei kannata hypätä uimaan, hän muistuttaa.