Poliisi tiedotti tiistaina, että Turun seudulla on viime aikoina tapahtunut useita ryöstöjä tai ryöstön yrityksiä, joissa uhria on vahingoitettu muun muassa teräaseella. Teot liittyvät kännyköiden ja merkkilenkkareiden verkkokaupankäyntiin.

Lounais-Suomen poliisille on viime viikkoina tehty yli toistakymmentä rikosilmoitusta varkauksista ja ryöstöistä, jotka liittyvät verkossa sijaitsevan kauppapaikan kaupantekotilanteisiin.

Kun kalliin matkapuhelimen tai merkkilenkkareiden myyjä on mennyt sovittuun paikkaan tapaamaan ostajaa, on hän kaupantekohetkellä joutunut rikoksen uhriksi. Ostajaksi tekeytynyt henkilö on anastanut myytävän tuotteen esimerkiksi puukolla tai kaasusumuttimella uhaten. Osassa tapauksista myyjää on myös pahoinpidelty.

Poliisi tutkii ilmoitettuja rikoksia muun muassa varkauksina ja ryöstöinä sekä ryöstön yrityksinä. Epäillyt tekijät ovat pääasiassa kaksikymppisiä miehiä, joiden joukossa on niin kantasuomalaisia kuin muutakin etnistä alkuperää olevia henkilöitä.

Yksi tekijäjoukko on otettu kiinni

Poliisi on saanut kiinni yhden tekijäryhmän, jota epäillään osasta ryöstöjä. Turun seudulla on kuitenkin myös muita vastaavalla tavalla toimivia tahoja, joista poliisi haluaa varoittaa kansalaisia.

Poliisi kehottaa erityiseen varovaisuuteen kaupantekotilanteessa etenkin silloin, kun on myymässä kännykkää, merkkilenkkareita tai muuta arvokasta omaisuutta.

– Myyntipaikaksi kannattaa aina valita vilkas, julkinen paikka, jossa on paljon muita ihmisiä. Sovi kaupantekohetki valoisan aikaan – ei iltamyöhällä syrjäiselle alueelle. Yritä myös varmistua numerotiedustelun tai muun tiedonhaun avulla myyjän henkilöllisyydestä, rikoskomisario Jaakko Nummijärvi Lounais-Suomen poliisilaitokselta ohjeistaa tiedotteessa.