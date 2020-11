Varsinais-Suomi lähellä leviämisvaihetta – koronatartuntojen määrä pomppasi viikonloppuna

Alueella annetaan uusia suosituksia tiistaina.

Turussa on todettu vuorokauden aikana 13 uutta koronatartuntaa. Sairaanhoitopiirin muut tuoreet tartunnat ovat Salossa (1) ja Kaarinassa (1).

Ilmaantuvuusluku on 57,8 tapausta / 100 000 asukasta. Luku on ollut viime aikoina nousussa.

Alueellinen koordinaatioryhmä tiedotti sunnuntaina, että Varsinais-Suomen koronapandemiatilanne on vaikeutunut. Pandemia on alueella lähellä leviämisvaihetta, sillä tilanne on maakunnassa heikentynyt nopeasti.

Alueella todettiin lauantaina 47 uutta koronavirustartuntaa, joista 19 Salossa. Sunnuntaina uusia tartuntoja oli 26. Se on merkittävästi enemmän kuin aiemmin marraskuussa, jolloin tartuntoja on todettu päivittäin puolet vähemmän. Positiivisten testien osuus on noussut 2,4 prosenttiin.

Uusista suosituksista alueelle viestitään tiistaina 1. joulukuuta. Suosituksia valmistellaan muun muassa julkisten ja yksityisten tilojen aukioloon ja urheilu- ja harrastustoimintaan liittyen sekä yleisö- ja yksityistilaisuuksien osallistujamääristä, etäopetuskäytännöistä ja maskien käytöstä.