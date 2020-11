Turussa 13 uutta koronatartuntaa – pandemiaryhmä antoi uuden suosituksen urheilutapahtumista

Nousiainen tuli uutena kuntana THL:n koronakartalle.

Turussa on todettu vuorokauden aikana 13 uutta koronatartuntaa. Määrä on nousussa, sillä edellisenä kahtena vuorokautena tartuntoja todettiin yhteensä 12.

Uutena kuntana THL:n koronakartalle tuli Nousiainen, jossa on kuusi tartuntaa. Kartalla ei näy kuntia, joissa on alle viisi tartuntaa, joten Nousiaisissa on todettu viimeisen vuorokauden aikana vähintään kaksi uutta tapausta.

Muut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tuoreet tartunnat ovat Salossa (4)Kemiönsaaressa, (1), Maskussa (1), Naantalissa (1), Raisiossa (1) ja Uudessakaupungissa (1).

Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmän mukaan alueella ei tule järjestää urheilu- ja liikuntatapahtumia, joissa on osallistujia muista maakunnista. Lisäksi ryhmä suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Varsinais-Suomesta Uudellemaalle.

– Olemme huolissamme, sillä riski koronapandemian kiihtymisestä myös meillä Varsinais-Suomessa on suuri. Olemme yhteisellä asialla ja siksi tiukennamme suosituksia nyt viipymättä, jotta epidemia ei lehahtaisi entistä pahemmaksi, pandemiaryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo tiedotteessa.

Suositus voimaan lauantaina

Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja koskeva suositus käsittää kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumat sisä- ja ulkotiloissa.

Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia. Suositus tulee voimaan lauantaina 28. marraskuuta ja on voimassa toistaiseksi.

– Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riksi tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava. Tästä syystä katsoimme tarpeelliseksi toimia ministeriön suosituksen mukaisesti, Pietilä sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö suositti 24. marraskuuta, että ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen keskeytetään tilapäisesti kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vain etämuotoisena.

Koronapandemiaryhmä arvioi tilanteen uudelleen viimeistään ensi viikon tiistaina 1. joulukuuta.