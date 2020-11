”Tosin siitä jäi uupumaan se käyntimaksu 6.50.”

Salon kunnallisen uimahallin pärskyttely-episodi sai keskiviikkona yllätyskäänteen.

Monimiljonääri, start up -sijoittaja ja tosi-tv:n bisnesenkeli Kim Väisänen riensi apuun ja lupautui maksamaan kuntouimari ja kaupunginvaltuutettu Jaana Haapasalolle ne 500 euroa, joita Haapasalo vaati Salon kaupungilta korvauksena ”mielipahasta ja liikunnan ilon katoamisesta”.

500 euron päälle Haapasalo oli vaatinut palautettavaksi mielipahan vuoksi pilalle menneen uintikerran hinnan 6,50 euroa.

Haapasalo kertoi viime perjantaina Ilta-Sanomille aikovansa valittaa Salon vapaa-ajan lautakunnan kielteisestä korvauspäätöksestä hallinto-oikeuteen.

Monimiljonääri Väisäsen tarjous kerrottiin Haapasalolle Iltalehden Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa.

Alun perin kyse oli siitä, että viime heinäkuussa kuntouimarien radalle tullut kilpauimari perhosteli Haapasalon ohitse, jolloin tämä sai ”aimo annoksen kloorivettä suuhunsa ja keuhkoihinsa” ja pyysi siksi kilpauimaria uimaan etiketin mukaisesti eli rauhallisemmin ja muut huomioonottavammin.

Korvausvaatimuksen ja mielipahan syy ei kuitenkaan ollut alkuperäinen pärskyttely, vaan hiukan myöhempi kunnallisen uimavalvojan tyly käytös, kun kilpauimarin kilpakumppani oli käynyt kantelemassa Haapasalosta ja uimavalvoja asettunut tehtävänsä tuomalla muodollisella arvovallalla ja auktoriteetilla puolustamaan kilpauimarien pärskyttelyä.

Haapasalo koki puhuttelun väärämieliseksi ja myös nöyryyttäväksi, koska hänellä itsellään oli yllään vain uima-asu ja vesi valui vielä iholla.

Jaana Haapasalo.­

Haapasalo vahvistaa Ilta-Sanomille pärskyttelymielipahan ja liikuntailottomuuden olevan hänen osaltaan loppuun käsitelty eli kuten lopputulema voidaan tiivistää: Ota rahat ja ui!

– Tämä oli hyvä päätös asialle, että monimiljonääri Kim Väisänen tarjoutui maksamaan sen 500 euroa, kun kerran kaupunki pysyi tiukasti kannassaan ja saattoi olettaa, että ei se olisi oikeudessakaan muuttunut.

– Tosin siitä jäi uupumaan se käyntimaksu 6.50, Haapasalo lisää.

Eikö nyt syntynyt kuva, että olit enemmän rahan kuin oikeuden perään?

– Monimiljonäärille 500 euroa on niin pieni summa, että minun puolestani hän saa maksaa sen.

Hänelle pieni, mutta eikö tästä kadonnut se oikeustaistelupuoli, kun alun perin ilmoitit periaatteesi olevan, että kaupunki maksaa, jos se on epäonnistunut asiakaspalvelussaan?

– Joo, mutta kun kaupunki ei maksanut.

Raha oli tärkeämpi kuin asia?

– Tietysti, jos sen rahan saa heti verrattuna siihen, että sen saisi monivuotisen oikeustaistelun kautta, niin kyllähän kuka tahansa ottaisi rahan heti ja kun se ei kuitenkaan kirpaise monimiljonääriä.

– Ehkä siinä on järkeä, että yhteiskunnan varoja ei pistetä pitkälliseen oikeustaisteluun ja oikeudenkäynteihin. Jos monimiljonääri voi omalla panoksellaan estää, että yhteiskunnan varoja ei tuhlata, niin tarkemmin mietittynä siinähän on järkeä.

– Periaatteita täytyy tarvittaessa muuttaa, jos järki voittaa ja päästään parempaan lopputulokseen.

Kenen järki?

– Minun järkeni voitti. Kun järkevästi ajattelen, olen oikeastaan samaa mieltä monimiljonäärin kanssa: yhteiskunnan varoja säästyy.

Tiedätkö millä tavalla monimiljonääri on hankkinut omaisuutensa?

– Vähän kuulin, että aika helposti se on ilmeisesti tullut. Nimen kuulin Päivärinta-ohjelmassa ensi kerran.

Eikö periaatteessa olisi ollut hyvä tietää, miten raha on hankittu?

– Tietysti, jos se olisi tullut ase- tai tupakkateollisuuden kautta, se olisi voinut olla eettisesti kyseenalaista.

Olisitko silti ottanut?

– Jos olisin tiennyt, että on toimittu epäeettisillä alueilla, olisi voinut miettiä kaksi kertaa.

Päivärinta-ohjelmassa et näyttänyt miettivän kahta kertaa, vaikka et tiennyt, kuka hän on?

– En tosiaan tiennyt.

Tartuit rahaan heti.

– Sanoin, että jos hän on vilpittömin mielin asialla.

Aivan, mutta et voinut tietää, miten vilpittömästi rahat oli hankittu?

– En, mutta ajattelin, että jos hän on auttamishaluinen vilpitön ihminen, voi olettaa hänellä olevan puhtaat motiivit ja jos hän vilpittömästi halusi säästää yhteiskunnan rahoja, niin silloinhan asian pitäisi olla kunnossa.

(Edelliset kysymykset ovat periaatteellisia eivätkä millään tavalla liity monimiljonääri Väisäsen liiketoimintaan.)

Eikä ole vaara, että tämä johtaa amerikkalaiseen malliin, jossa yhteiskunta ei huolehdi ihmisistä, vaan se jää rikkaiden hyväntahtoisuuden varaan?

– Se riski siinä voi olla, jos katsotaan, että tämän tyyppiset vahingot eivät kuulu kaupungin korvattaviksi, ja yhä useampi saa huonoa asiakaspalvelua eikä kaupunki tule korvaamaan ja monimiljonäärit tulevat aina hätiin.

– Voisihan se johtaa sellaiseen yhteiskuntaan, jossa yksityisellä rahalla selvitetään asioita.

Niinhän tässä kävi, ja jos joku muu kärsii (pärskyttelystä), nyt ei saatu (juridista) ennakkotapausta?

– Niin, toivon, että tämä keskustelu asiakaspalvelun laadusta saisi kaupunkien työntekijöitä ihan valtakunnallisestikin kiinnittämään huomiota palvelun laadun tärkeyteen.

– Toinen pointti on, että ihmiset ovat turhan kilttejä esivallan edessä. He voisivat enemmän ajaa omia rajojaan ja oikeuksiaan terveen itsekkäällä tavalla.

Entä jos monimiljonääri (Väisänen) on sisimmässään sitä mieltä, että olit tässä asiassa väärässä?

– Luultavasti onkin.

Eikö se vaikuttanut haluusi ottaa raha?

– Jos hän haluaa sen antaa niin eihän minulla ole kunnon syytä kieltäytyä. Mieluummin otan rahan vastaan monimiljonääriltä kuin köyhältä veromaksajalta.

Mitä teet rahalla?

– Mitä sillä nyt sitten tekisi...

Onko sinulla tarvetta 500 eurolle?

– Voisi ajatella, että uusia uimapukuja tai uimalaseja tai uimalakkeja. Sillä saisi varmasti koko vuoden uima-asut. Se voisi olla yksi kohde. Tarkemmin en vielä ole ajatellut, mihin sen sijoitan.

Nähtäväksi jää?

– Nähtäväksi jää.

Kim Väisänen.­

Monimiljonääri Kim Väisäsen, 48, ensimmäinen yritys oli tietojen hävittämiseen erikoistunut Blancco. Myytyään sen briteille Väisänen ryhtyi start up -sijoittajaksi ensimmäisenä kohteenaan puhelinkoppeja ja hiljaisia tiloja valmistava Framery.

Suuri yleisö tuntee Väisäsen kolumnistina ja yhtenä tosi-tv -sarja Leijonan luolan bisnesenkelinä.

Haapasalo kertoi torstaina IS:lle luvatun rahan saapuneen perille hänen tililleen.