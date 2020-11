Turun Pääskyvuoreen nousevat kerrostalot toteutetaan uuden kokeilun avulla.

Turun rakennusvalvonta on ollut useita vuosia melkein kirosana alan toimijoiden keskuudessa. Jonot ovat ruuhkautuneet, asiakaspalvelusta saatu palaute on ollut huonoa ja henkilökunta on kärsinyt työuupumuksesta. Taustalla olivat pitkään jatkunut henkilökuntapula sekä osittain vanhentuneet järjestelmät ja toimintatavat.

Asiaan reagoitiin kunnolla vuoden alussa, jolloin toimialalla muun muassa vakinaistettiin ja täytettiin useita virkoja. Nyt tilanne on parantumaan päin, jopa niin paljon, että Turussa on otettu askel koko alaa kenties mullistavaan suuntaan.

Turun Pääskyvuoreen rakennettavien kahden kerrostalon suunnittelu ja lupaprosessi hoidetaan uudenlaisella toimintamallilla, jossa rakentamisen eri osapuolet vievät hanketta eteenpäin yhdessä alusta alkaen.

Tavoitteena on lyhentää viranomaislupien käsittelyyn kuluvaa aikaa ja helpottaa suunnitteluun liittyvien yksityiskohtien käsittelyä.

Ajatus ei ole täysin uusi, sillä niin sanottu Allianssimalli, jossa tilaaja sitouttaa toteuttajat, rakentajat ja suunnittelijat mahdollisimman aikaisessa hankkeen vaiheessa mukaan, on ollut alalla käytössä jo aiemmin. Sitä on sovellettu suuriin hankkeisiin, kun Turun kokeilu halutaan istuttaa myös keskikokoisiin.

Täysin uutta on kuitenkin se, että myös rakennusvalvonta on mukana suunnitteluprosessin alusta asti.

– Keskeinen ajatus on, että koko suunnitteluprosessi nähdään yhtenä kokonaisuutena. Eli niin suunnittelijat, rakennuttajat kuin rakennusvalvontakin pohtivat yhdessä, miten se toteutetaan loppuun asti. Perinteisesti on ajateltu, että osapuolet ovat omissa poteroissaan. Tavoitteena on kerätä kaikki yhteen ja muodostaa tiivis ryhmä, jossa pystytään keskittämään voimat, arkkitehtitoimisto Lundén Architecture Companyn toimitusjohtaja Eero Lundén kertoo.

– Suurin osa ajasta menee kommunikointiin ja odotteluun. Toivomme, että tämän mallin myötä turha odottelu jää pois, hän lisää.

Rakennusliikkeille on ongelmallista, ettei luvan saamisen aikataulua voi ennustaa. Hankesuunnitelman valmistumisessa voi mennä kuusi kuukautta, jonka jälkeen suunnitelma viedään rakennusvalvontaan. Kaupungista riippuen luvan saantiin saattaa mennä kuukausia, koska rakennusvalvoja joutuu perehtymään suunnitelmaan ja mahdollisesti pyytämään korjauksia. Markkinat ovat voineet tänä aikana muuttua mihin suuntaan vain.

– Tämä (Pääskyvuoren) hanke potkaistiin käyntiin viikolla 32. Rakennuslupavaihe pitäisi olla valmis viikolla 51, ja lupahakemus jätetään 52. Rakennuslupa tulee alustavasti viikolla 4. Menee vain 11–12 viikkoa, ennen kuin rakennuslupa on kädessä. Tämä säästää aikaa ja rahaa kaikilta, rakennusliike Mangrove Oy:n suunnittelujohtaja Ari Hannonen sanoo.

Mangrove Oy:n suunnittelujohtaja Ari Hannonen (vas.) ja toimitusjohtaja Antti Lundstedt (oik.) sekä Turun kaupungin valvontajohtaja Leena Salmelainen kertoivat uudesta toimintamallista.­

Turun kaupungin valvontajohtajan Leena Salmelaisen mukaan myös viranomaisen näkökulmasta on helpompaa olla enemmän yhteistyökumppani kuin valvoja.

– On todella turhauttavaa myös viranomaisen näkökulmasta, että täytyy aina olla vähän jälkijunassa. Jos kerrankin pääsee jo alkuvaiheessa muistuttamaan reunaehdoista ja ehkä jopa antamaan ehdotuksia, ei siitä voi olla kuin hyötyä kaikille, hän sanoo.

– Lyhyellä ajanjaksolla tällainen intensiivinen panostus lisää rakennusvalvonnan edustajien työmäärää, mutta jos toimintamalli vakiintuu ja laajenee, työmääräpaine kokonaisuudessa helpottuu.

Uutta toimintamallia ei voi vielä toistaiseksi soveltaa ajankäytöllisistä syistä pienempiin hankkeisiin kuten omakotitaloihin. Toimijat kuitenkin uskovat, että mallista voi tulevaisuudessa varioida myös pienempiin hankkeisiin soveltuvan toimintatavan.

Tuloksia kokeilun toimivuudesta voidaan odotella jo parin kuukauden sisällä. Pyrkimys on levittää sitä myös muihin kaupunkeihin.

– Tässä puhutaan toimintakulttuurin muutoksesta. Mitä laajemmalle tämä leviää, sitä sutjakammaksi toimiminen tulee. Ideaalitilanteessa tämä on askel siihen suuntaan, että koko rakennusala lähtee organisoitumaan uudella tavalla, Hannonen sanoo.