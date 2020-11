Turkulaiset saavat jatkossa tekstiviestillä tiedon myös positiivisesta koronavirusnäytteestä.

Turussa on todettu vuorokauden aikana 14 uutta koronatartuntaa. Muut sairaanhoitopiirin tuoreet tartunnat ovat Aurassa (2), Loimaalla (2), Kaarinassa (1) ja Naantalissa (1).

Uutena paikkakuntana THL:n ylläpitämälle koronakartalle nousi Pöytyä, jossa on nyt yhteensä seitsemän tartuntaa. Koronakartta ei ilmoita kuntia, joissa on alle viisi tartuntaa, joten Pöytyällä on vuorokauden aikana todettu vähintään kolme uutta tartuntaa.

Sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on nyt 57,4 / 100 000 asukasta, eli se on hieman nousussa.

Turkulaiset saavat jatkossa ilmoituksen myös positiivisesta koronavirusnäytteestä automaattisesti tekstiviestillä. Aiemmin tekstiviestillä on ilmoitettu vain negatiivisesta testituloksesta.

– Positiivisten koronavirusnäytteiden tulosten ilmoittautumisrobotti alkoi toimia tällä viikolla. Positiivinen testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä asiakkaalle kaikkina viikonpäivinä joko iltapäivällä tai illalla, ylilääkäri Suvi Vainiomäki kertoo tiedotteessa.

Tekstiviestissä kerrotaan, että asiakkaalla on todettu koronavirustartunta. Häntä kehotetaan pysymään kotona ja odottamaan soittoa tartuntatautien valvonnasta, joka tulee aina tuntemattomasta numerosta. Mikäli tekstiviesti lähtee asiakkaalle illalla, tartuntatautien valvonnasta ollaan yhteydessä viimeistään seuraavana päivänä.

Negatiivisen testituloksen automaattinen tekstiviesti-ilmoitus on ollut käytössä Turussa jo lokakuusta alkaen. Tekstiviestit lähtevät nykyään asiakkaille kaikkina viikonpäivinä kolme kertaa päivässä: klo 16, klo 18 ja klo 21 jälkeen.

Jos potilaan puhelinnumeroa ei ole tallennettuna Turun terveydenhuollon potilastietojärjestelmään, tekstiviesti ei lähde asiakkaalle. Koronavirusnäytteen tuloksen voi kuitenkin tarkistaa myös Omakanta-palvelussa.