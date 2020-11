Sairaanhoitopiirissä todettiin vuorokauden aikana vain kaksi uutta tartuntaa.

Turussa ei ole vuorokauden aikana havaittu yhtään uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tuoreet tartunnat ovat Liedossa (1) ja Uudessakaupungissa (1).

Ilmaantuvuusluku on sekin laskussa. Se on nyt 57,2 tapausta / 100 000 asukasta, kun se on pahimmillaan ollut lähes 70.

Viikonlopun aikana (pe–su) Turussa todettiin 18 uutta koronavirustapausta. Tartuntoja todettiin myös Aurassa (3), Kaarinassa (3), Liedossa (1) ja Uudessakaupungissa (1).

Joulun perinteet uusiksi

Turun kaupunki tiedotti maanantaina, että aiemmista vuosista poiketen perinteinen Ekumeeninen joulu Suomen Turussa -tilaisuus tuomiokirkossa ei ole avoin yleisölle koronatilanteen vuoksi.

– Vieraiden määrää on rajattu osallistujien turvallisuuden vuoksi. Tämän vuoden teeman mukaisesti vieraaksi on ennakkoilmoittautumisella kutsuttu muun muassa Tuomiokirkkoseurakunnan vapaaehtoisia, jotka ovat työskennelleet koronapandemian aikana yhteisöllisyyttä edistäen sekä lähimmäisiä auttaen, Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen kertoo tiedotteessa.

Tilaisuuden kooste on nähtävissä jouluaattona 24.12. ennen joulurauhan julistusta Yle TV1:ssä ja katsottavissa myös sen jälkeen Yle Areenasta.

Turun kaupunki tiedottaa tiistaina, millä lailla joulurauhan julistus tänä vuonna toteutetaan. Joulurauhan julistus on luettu Turussa 700 vuoden ajan aina 1300-luvulta asti. Julistusta on seurannut paikan päällä Turun Vanhalla Suurtorilla jopa yli 10 000 ihmistä.