Digitaaliset pelit saivat vanhukset liikkumaan uudella tavalla.

Turkulaiset vanhukset innostuivat liikkumaan uudella tavalla, kun Turun seudun hyvinvointikeskuksiin tuotiin digitaalisia liikeohjattuja pelejä. Vanhukset kokivat pelaamisen myönteisenä asiana ja kertoivat elämänlaatunsa kohentuneen.

Ikääntyneiden liikuttaminen digitaalisten ratkaisujen avulla on ollut osa juuri päättynyttä 3,5-vuotista ACTIVAGE-hanketta. Kyse on laajasta kansainvälisestä pilottihankkeesta, jonka on rahoittanut EU:n Horisontti 2020 -rahoitus 25 miljoonalla eurolla.

Turun ammattikorkeakoulu on vetänyt hankkeen pilottia Suomessa, ja siinä ovat olleet mukana myös GoodLife Technologies, eHoiva ja Seniorsome.

Turun hyvinvointikeskuksiin tuotuja liikeohjattuja pelejä testasi 150 käyttäjää, joiden keski-ikä oli noin 77 vuotta.

Kasvimaalla ja zombien parissa

Liikuntapeleissä hyödynnetään teknisiä ratkaisuja. Pelaaja seuraa tv-ruudusta hahmoa ja ohjaa hahmon toimintaa omalla vartalollaan. Samalla liiketunnistuskamera seuraa pelaajan liikkeitä.

Ikääntyneelle pelaaminen toimii liikuntahetkenä. Pelaaja voi esimerkiksi napata ilmapalloja, kerätä porkkanoita tai ampua jalallaan zombeja. Samalla tulee harjoiteltua tasapainoa, kyykisteltyä ja heiluteltua jalkoja.

– Pelimaailmat on luotu ajatellen yli 65-vuotiaiden kohderyhmää, ja niissä on hyödynnetty pääasiassa ikäluokalle tuttuja ympäristöjä, kuten työskentelyä kasvimaalla. Halusimme myös vähän irrotella ja poiketa kaavasta zombi-vaihtoehdolla. Sen suosio vanhusten keskuudessa olikin vähän yllätys, Turun AMK:n erityisasiantuntija ja ACTIVAGE-hankkeen projektipäällikkö Paula Ailio kertoo tiedotteessa.

Hankkeessa on haluttu löytää keino, jolla saada vanhukset liikkumaan itseohjautuvasti ja resurssitehokkaasti. Tekninen ratkaisu palvelee useampaa ihmistä kerralla, eikä jokaiselle esimerkiksi tarvita omaa henkilökohtaista avustajaa ohjaamaan liikuntaa.

– Kun ikääntyneiden määrä kasvaa, törmätään globaaliin haasteeseen, miten yhteiskunnat joutuvat kohdistamaan entistä enemmän resursseja ikääntyneiden hoitoon. Digitaalisten ja teknisten ratkaisujen avulla voidaan saada vanhukset voimaan paremmin, elämään itsenäistä elämää ja asumaan kauemmin kotona, jottei yhteiskunta kuormitu liikaa vanhusten lukumäärän kasvusta, Ailio sanoo.

Käyttäjien kokemuksia arvioitiin kyselylomakkeella, josta ilmeni, että noin 70 prosenttia vastaajista koki liikuntapelien käytön myönteisenä. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että pelejä käytettiin paljon: säännöllisesti ja useita viikkoja.

– Tämä osoittaa sen, ettei teknisiä liikuntaratkaisuja varten tarvitse odottaa diginatiivisukupolven ikääntymistä, vaan kysyntää on jo nyt. Vanhempien ikäryhmien digitaalinen pelaaminen on jatkuvassa nousussa, Ailio sanoo.

ACTIVAGE-hankkeessa on pilotoitu erilaisia IoT (Internet of Things, esineiden internet) -laitteita ja sensoreita yli 6 000 vanhukselle yhdeksässä Euroopan maassa. Turussa syntyi ratkaisu, jossa ikääntyvät huolehtivat omasta liikkuvuudestaan pelien avulla. Suomen pilotti sai hankkeelta Best Active Healthy Ageing Solution -palkinnon ollen näin koko hankkeen paras tekninen sovellus.