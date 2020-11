Turussa 19 uutta koronatartuntaa – Raision lukiossa altistumisia

Ympäryskunnissa on havaittu yksittäisiä tartuntoja.

Turussa on todettu vuorokauden aikana 19 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin muut uudet tartunnat ovat Raisiossa, Salossa, Paraisilla, Naantalissa ja Kemiönsaaressa. Kaikilla paikkakunnilla on havaittu yksi uusi tartunta.

Ilmaantuvuusluku on sairaanhoitopiirissä 63,6 / 100 000 asukasta. Lukema on neljänneksi suurin Suomessa. Koko maan ilmaantuvuusluku on 51,1.

Raision kaupunki tiedotti perjantaina, että Raision lukiossa on tapahtunut korona-altistuminen torstaina 5. marraskuuta. Koulussa on yhteensä 27 altistunutta, ja yksi opiskelijaryhmä on siirretty karanteeniin.

Muiden ryhmien osalta koulu jatkuu normaalisti.

Osa kouluista edelleen etäopetuksessa

Aunelan ja Varissuon koulujen 4.–6. luokat jatkavat etäopetuksessa 20. marraskuuta asti. Varissuon koulu siirtyi etäopetukseen 30.10. ja Aunelan koulu 2.11.

Myös Turun normaalikoulun vuosiluokat 4–9 sekä lukioluokat jatkavat etäopetuksessa.

Sen sijaan Rieskalähteen koulu sekä Nummenpakan koulun Aurajoen ja Nummen yksiköt palaavat lähiopetukseen maanantaina 16.11., ellei koronatilanne muutu.

ÅIFK:n pelaajalla tartunta

Käsipallon miesten SM-liigassa pelaavalla ÅIFK:n pelaajalla on todettu koronavirustartunta, ja turkulaisseuran seuraava ottelu siirtyy pelattavaksi myöhemmin. ÅIFK:n oli määrä kohdata Riihimäen Cocks ensi viikon keskiviikkona.

Pelaaja sai testituloksen torstaina, ja seura sai viranomaisten avulla asetettua kaikki altistuneet parissa tunnissa karanteeniin.

Seuran mukaan kaikki harjoitustoiminnassa altistuneet ihmiset ovat viranomaisten tiedossa.