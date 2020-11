Turussa 27 uutta koronatartuntaa – yli 1 000 asukasta karanteenissa marraskuun aikana

Lääkäreiden mukaan tilanne on vakava.

Turussa on havaittu vuorokauden aikana 27 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on todettu myös Aurassa (2), Kemiönsaaressa (2) ja Paimiossa (2).

Marraskuun aikana koronaviruksen takia on ollut karanteenissa noin 1 000 turkulaista. Testejä on Tykslabin laboratoriossa tehty marraskuussa yli 3 000 turkulaiselle.

– Tilanne on Turussa vakava. Karanteeneilla pystymme estämään tilanteen pahentumista edelleen. Meidän kaikkien on muistettava vastuullinen toiminta arjessa. Turvallisista etäisyyksistä on huolehdittava ja pienistäkin oireista on syytä jäädä kotiin ja hakeutua koronatestiin. Vain näin voimme estää koronan leviämistä, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa Turun kaupungin tiedotteessa.

Kaupunginjohtaja Minna Arven mukaan tilanteesta tekee huolestuttavan erityisesti se, että tartuntoja on todettu useissa kouluissa ja päiväkodeissa.

Tartuntoja ja altistumisia on todettu Aunelan, Cygnaeuksen, Katariinan, Luolavuoren, Nummenpakan, Puropellon, Pääskyvuoren, Rieskalähteen, Topeliuksen ja Yli-Maarian kouluissa sekä Turun Steiner-koulussa ja Turun suomenkielisessä työväenopistossa.

– Tämä on johtanut siihen, että meillä on hyvin monta koulua tai yksittäisiä ryhmiä etäopetuksessa, Arve sanoi keskiviikkoaamuna pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tartuntoja on niin ikään todettu Härkämäen ja Piinokankadun päiväkodeissa sekä Pilke päiväkodit Pilke Satakielessä.

Turun kaupunki suosittelee edelleen kasvomaskien käyttöä kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä yleisötilaisuuksissa.

Lisääntyneistä koulu- ja päiväkotialtistumisista johtuen päiväkodeissa asioivia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota asiaan. Päiväkotien eteiset ovat usein ahtaat, eikä niissä pystytä pitämään turvavälejä. Maskeja olisikin suositeltavaa käyttää aina lapsia tuotaessa ja haettaessa.

Kaupunki sekä seurakunnat ja järjestöt jakavat edelleen maskeja vähävaraisille. Lisätiedot asiasta on koottu sivulle turku.fi/maskijako.

Skopjen lennot ovat tauolla

Skopjesta lauantaina 7.11. Turkuun saapuneilla matkustajilla todettiin kolme koronavirustartuntaa. Lennolla oli 104 matkustajaa, ja heistä testattiin 85.

Skopjen lennot ovat nyt jääneet tauolle, ja ne jatkuvat uudelleen joulukuun puolessa välissä.