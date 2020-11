Turussa 16 uutta koronatartuntaa – lääkäreiltä karu tilannekatsaus: ”Leviää alueella huolestuttavaa vauhtia”

Myös tartunnan saaneiden sairaanhoidon tarve on lisääntynyt.

Turussa on vuorokauden aikana havaittu 16 uutta koronavirustartuntaa. Ympäryskunnissa tilanne on rauhallisempi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen muut uudet tartunnat on havaittu Raisiossa (1) ja Salossa (2).

Turussa on todettu pandemian aikana nyt yhteensä 771 tartuntaa.

Ilmaantuvuusluku on sairaanhoitopiirissä tällä hetkellä 65,9 tapausta / 100 000 asukasta.

Sairaanhoitopiiri tiedotti tiistaina, että pandemia leviää Varsinais-Suomessa huolestuttavaa vauhtia.

Virus leviää tällä hetkellä eniten omasta perhe- ja lähipiiristä. Lisäksi erityisesti Turun kouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa on runsaasti tartuntoja ja altistumisia.

Yökerhoista ja ravintoloista lähtöisin olevia tartuntoja ei ole ilmennyt enää juurikaan. Ulkomaanmatkan jälkeisiä koronatartuntoja todetaan edelleen.

Koronapandemiaryhmä muistuttaa, että pienistäkin oireista tulisi ehdottomasti jäädä kotiin ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

– Koronavirus leviää alueellamme hyvin huolestuttavaa vauhtia. Viimeistään nyt meidän kaikkien on osaltamme muistettava vastuullinen toiminta arjessa, jotta saamme estettyä tartuntoja. Haluamme varmasti viettää vuodenvaihteen lomat mahdollisimman normaaliin tapaan. Siksi nyt on aika noudattaa turvallisia etäisyyksiä ja pysytellä pienistäkin oireista kotona sekä hakeutua tarvittaessa koronatestiin, alueellisen koronapandemiatyöryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä sanoo.

Lähellä leviämisvaihetta

Varsinais-Suomi on edelleen koronapandemian kiihtymisvaiheessa mutta lähestyy leviämisvaihetta. Alueellinen koronapandemiaryhmä arvioi vaiheen kolmiportaisella asteikolla viikoittain.

Todetuista koronatapauksista pystytään maakunnan alueella selvittämään yli 70 prosenttia. Koronatilanne on eri kunnissa hyvin erilainen. Suurimmissa kaupungeissa tapauksia on selvästi enemmän kuin pienissä kunnissa.

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiaryhmä kannustaa kuntia tekemään päätöksiä maskien käytöstä kunnan epidemiologisen tilanteen mukaisesti.

– Osassa Turun peruskouluja tartuntoja ja altistumisia on hyvin runsaasti. Muualla maakunnassa oppilaitoksissa ei toistaiseksi ole ollut yhtä suuria ongelmia. On kuitenkin tyypillistä, että leviäminen alkaa nimenomaan suuremmista kaupungeista, Pietilä sanoo.

Sairaalahoidon tarve on lisääntynyt. Tyksin sairaaloissa on nyt hoidossa yhdeksän koronapotilasta.

– Koronatapausmäärät ja sairauden ilmaantuvuusluku ovat kasvaneet merkittävästi kahdessa viikossa. Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on kaksinkertaistunut verrattuna aiempaan tarkastelujaksoon, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo.

Jälleen tartunta koulussa

Turkulaisessa koulussa on todettu jälleen koronavirustartunta.

Turun kaupunki tiedotti tiistaina, että Yli-Maarian koulussa on todettu koronavirustartunta sekä useita altistumisia, jonka vuoksi koulun 7.–9. luokkien oppilaat ovat siirtyneet etäopetukseen tiistaina. Oppilaat palaavat lähiopetukseen keskiviikkona 18.11.

Alempien luokkien oppilaat jatkavat lähiopetuksessa sekä Ypsilonin että Moision yksiköissä.