Silminnäkijät raportoivat isosta operaatiosta – etsikö poliisi kadonnutta Iinestä, 18, Yläneeltä?

Iines Kastemaa katosi Turussa viikonloppuna.

Poliisi pyysi sunnuntaina havaintoja 18-vuotiaasta Iines Kastemaasta, josta viimeinen havainto on tehty Turun Hämeenkadulla lauantain ja sunnuntaina välisenä yönä klo 01.00.

Kastemaan äiti on jakanut Facebookissa päivityksen, jonka mukaan hänen tyttärensä on kateissa ja tyttären puhelin on löytynyt Yläneeltä, joka sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä Turusta.

Useat silminnäkijät ovat raportoineet Yläneen Facebook-ryhmässä sunnuntai-iltana kunnan alueella tapahtuneesta poliisioperaatiosta. Ihmiset kommentoivat nähneensä useita poliisiautoja, droneja ja poliisikoiria. Poliisien kerrottiin käyneen myös ihmisten ovilla. Kommenttien mukaan poliisit oli nähty alueilla, jonka läheisyydessä on vesistöä.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut maanantaina tapauksen tutkinnanjohtajaa vahvistamaan tapahtumia.

Poliisin mukaan Iines Kastemaa on 163 senttiä pitkä. Hän on normaalivartaloinen. Hänellä on silmälasit ja vaaleat puolipitkät hiukset.

Kastemaan yllä ovat siniset farkut, maiharit, vaaleanpunainen hupullinen takki, valkoinen villapaita, sininen olkalaukku ja tumma huivi.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan poliisin numeroon 050 4562105 tai 112.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.