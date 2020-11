Tartuntoja on todettu myös Kaarinassa, Liedossa ja Uudessakaupungissa.

Varsinais-Suomessa on todettu vuorokauden aikana yhdeksän uutta koronavirustartuntaa. Näistä kuusi on havaittu Turussa. Lisäksi yhden tartunnat on todettu Kaarinassa, Liedossa ja Uudessakaupungissa.

Turussa on todettu koronaepidemian aikana yhteensä 755 tapausta.

Ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on 64,6 / 100 000 asukasta, kun se on koko Suomessa 50,4. Luku on kolmanneksi suurin koko Suomessa kaikki sairaanhoitopiirit huomioiden.

Varsinais-Suomen koronaryhmä suositti viime viikolla, että toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa siirrytään etäopetukseen mahdollisimman pian. Suosituksen mukaan siirtyminen etäopetukseen tulisi tehdä viimeistään tänään maanantaina.

Muun muassa Turun ammatti-instituutti siirtyi etäopetukseen tänään. Esimerkiksi leipuri-kondiittoriopiskelijat pyrkivät jatkamaan käytännön opintojaan kotona.

– Aninkaisissa valmistauduttiin tuleviin etäpäiviin pakkaamalla raaka-aineita kotona suoritettaviin konditoria- ja leipomotunteja varten. Kun yhdessä tehdään ja mietitään, hommat hoituvat!, Ammattiopisto ilmoitti Facebookissa.

Suositus etäopetuksesta ei koske lukioita.