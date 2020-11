Viimeinen havainto on Turun Hämeenkadulta.

Turussa on ilmoitettu kadonneeksi 18-vuotias Iines Kastemaa. Viimeisin havainto hänestä on Hämeenkadulta sunnuntaina kello 01.00.

Iines Kastemaa on 163 senttiä pitkä. Hän on normaalivartaloinen. Hänellä on silmälasit ja vaaleat puolipitkät hiukset.

Iines Kastemaan yllä ovat siniset farkut, maiharit, vaaleanpunainen hupullinen takki, valkoinen villapaita, sininen olkalaukku ja tumma huivi.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan poliisin numeroon 050 4562105 tai 112.