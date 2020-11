Turun seudulla 18 uutta koronatapausta – Skopjen koneessa 10 tartuntaa

Kemiönsaari nousi THL:n koronakartalle uutena kuntana.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu vuorokauden aikana 18 uutta koronavirustartuntaa.

Näistä 10 on Turussa, kaksi Raisiossa sekä yhdet tartunnat Aurassa, Kaarinassa ja Paraisilla. Kemiönsaari nousi ensimmäistä kertaa THL:n koronakartalle viidellä tartunnalla. Listauksessa eivät näy kunnat, joissa on vähemmän kuin viisi tartuntaa.

Kaupungin ylläpitämässä vanhusten asumispalveluyksikkö Mäntykoti Yli-Maariassa on todettu tällä viikolla kahdella henkilöllä koronavirustartunta. Yhden tuvan koronavirukselle altistuneet on asetettu karanteeniin, ja osastolla on vierailukielto.

Skopjesta viime lauantaina Turkuun saapuneilla matkustajilla todettiin 10 tartuntaa. Turkuun saapui lennolla 131 matkustajaa, ja heistä 105 testattiin.

Lokakuussa Skopjesta on saapunut Turkuun yksi lento kerran viikossa, aluksi perjantaina ja viime viikosta alkaen lauantaina. Turun kaupunki ilmoitti, että Skopjen lennot jäävät tauolle 7.11. saapuvan lennon jälkeen ja jatkuvat joulukuun 2020 puolessa välissä.