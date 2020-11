Varsinais-Suomen koronatilanne pahenee – kokonaisia kouluja karanteenissa

Uusia tartuntoja on ilmennyt vuorokauden aikana 30.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu vuorokauden aikana 30 uutta koronavirustapausta. Näistä 22 on Turussa, kolme Raisiossa, kaksi Salossa, kaksi Liedossa ja yksi Loimaalla.

Koronatilanne on heikentynyt Turussa viikon aikana. Heikkenemisen syynä on tartuntojen leviäminen erityisesti perheissä ja lähipiirissä.

– Koronatilanteen hallitsemiseksi on tärkeää hakeutua nopeasti koronatestiin lievissäkin oireissa. Jokainen voi omalta osaltaan toimia vastuullisesti ja auttaa epidemian hallinnassa. Tällä suojataan myös riskiryhmiä, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa.

Koulujen ja oppilaitosten useat tartunnat ovat johtaneet laajoihin altistumisiin, ja monia luokkia ja kokonaisia kouluja on jouduttu asettamaan karanteeniin.

Turun kaupunki on jo siirtänyt etäopetukseen Aunelan, Nummenpakan, Rieskalähteen ja Varissuon koulut. Myös Turun ammatti-instituutti siirtyy etäopetukseen.

Turun korkeakoulujen opiskelijoilla on todettu koronavirustartuntoja ja tartunnalle altistumisia. Tartunnan saaneita on kaupungin mukaan parikymmentä. Heidän joukossaan on Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin opiskelijoita.

Testausta lentokentällä ja satamassa

Viranomaiset olivat vastassa Skopjesta Turkuun saapuvaa lentoa viime perjantaina. Turkuun saapui 107 matkustajaa, joista testattiin 93. Heistä kahdelta löytyi koronavirustartunta.

Turun satamassa koronavirustestausta tarjottiin lauantaina 24.10. TallinkSiljan aamulaivalla saapuville matkustajille. Koronavirustesti tehtiin 109 matkustajalle, joista yhdeltä löytyi koronavirustartunta.