Turussa yhdeksän uutta koronatapausta – ammattikouluihin suositellaan etäopetusta

Koronaryhmän mukaan maakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa.

Turussa on vuorokauden aikana todettu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa. Naapurikunnissa tilanne on rauhallisempi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin muut tuoreet tartunnat ovat Salossa (3) ja Paimiossa (1).

Koronapandemia on kiihtynyt Varsinais-Suomessa nopeasti. Noin puolet alueen lokakuun tartunnoista todettiin alle 30-vuotiailla. Tällä hetkellä koronavirus leviää varsinkin omasta perhepiiristä sekä toisen asteen oppilaitoksista.

Toisen asteen oppilaitoksiin on kahden edeltävän viikon (19.10.–1.11.) ajalta liitetty ainakin 13 koronatartuntaa. Lisäksi vaihto-opiskelijoiden joukkoaltistumisessa on todettu 16 tartuntaa.

Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä suosittaakin nyt toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin etäopetusta.

– Koronatilanne on muuttunut viikossa paljon, ja tartunnat leviävät erityisesti nuorten keskuudessa. Käänne oli odotettavissa, mutta se tuli yllättävän nopeasti, sanoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Koronaryhmä suosittaa, että toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa siirrytään etäopetukseen kahdeksi viikoksi mahdollisimman pian, viimeistään maanantaista 9.11. alkaen. Ryhmä totesi, että päätökset oppilaitosten käytännöistä tehdään paikallisesti epidemiologisen tilanteen mukaan.

– Alamme nähdä etäopetuksen vaikutuksia koronan leviämiseen noin kahden viikon kuluttua voimaantulosta. On tärkeää huomioida riittävä väljyys kaikkien oppilaitosten opetustilanteissa, joita ei voida toteuttaa virtuaaliympäristössä. Maskia käyttämällä voidaan vähentää altistuksia opetuksessa ammatillisissa oppilaitoksissa, lukioissa ja kaikissa julkisissa tiloissa, Pietilä sanoo.

Suositus etäopetuksesta ei koske tässä vaiheessa lukioita.

Testiin mentävä edelleen

Tällä hetkellä noin 76 prosenttia tapauksista pystytään jäljittämään. Koronaryhmän mukaan maakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa. Maakunnan koronavirustapaukset keskittyvät erityisesti Turkuun, Saloon ja Raisioon.

Koronatyöryhmä on havainnut, että koronatesteihin ei enää hakeuduta yhtä herkästi kuin alkusyksyllä.

– Hyvin huolestuttavaa on, että lieväoireisena on liikuttu työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Tämä on osaltaan mahdollistanut koronaviruksen nopeaa leviämistä. On meistä kaikista itsestämme kiinni, millaiseksi tuleva talvi koronarajoitusten suhteen muodostuu. Koronatestiin on edelleen mentävä, jos oireita ilmaantuu, sanoo Mikko Pietilä.

Koronatestistä positiivisen tuloksen on viimeisten seitsemän vuorokauden aikana (26.10.–1.11) saanut 2,1 prosenttia Tyks Laboratorioissa testatuista. Koko lokakuun vastaava osuus on 2,5 prosenttia.

Tyksissä on nyt seitsemän koronapotilasta hoidossa. Uusia kuolemantapauksia ei ole ilmaantunut. Sairaanhoitopiirin alueella koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 15 ihmistä koko pandemian aikana.