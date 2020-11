Poliisi: 17-vuotias hurjasteli Bemarilla 206 km/h – ”Ajo-oikeus palautellaan joskus aikuisena sitten”

Lounais-Suomen poliisi twiittaa nuoresta kuskista, joka on ajanut marraskuisessa yössä todella kovaa. Ajo-oikeus lähti kaahailun seurauksena.

Lounais-Suomen poliisin mukaan kyseessä on 17-vuotias kuski, joka on ajanut poikkeusluvalla. Alla on ollut BMW, ja nopeutta 206 km/h.

MTV Uutisten mukaan tapaus sattui yöllä 8-tiellä Raisiossa noin kello 1.30 aikaan. MTV:n mukaan kuskia epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

– Ajo-oikeus palautellaan joskus aikuisena sitten, poliisi kirjoittaa Twitterissä.

Kuluvan syksyn aikana poliisilaitokset eri puolilta Suomea ovat tiedottaneet useista tapauksista, joissa huomattavasta ylinopeudesta on jäänyt kiinni nimen omaan 17-vuotias kuski, joka on ajanut poikkeusluvalla.