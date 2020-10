Korona oli lähellä kaataa kaupan – Turun Logomo sai vihdoin uuden omistajan: ”Meillä on paljon visioita”

Logomossa katsotaan tapahtuma-alan tilanteesta huolimatta luottavaisena tulevaisuuteen.

Turkulainen tapahtumakeskus Logomo sai uuden omistajan, kun ravintola- ja tapahtuma-alan toimija Sunborn Catering Oy osti Hartela Länsi-Suomi Oy:n osuuden.

25 000 neliötä käsittävä tapahtumakeskus tunnetaan muun muassa Voice of Finlandin nauhoitusten ja livelähetysten pitopaikkana.

Kaupassa omistajaa vaihtoivat osuudet Logomo Oy:stä ja Logomon Tapahtumatilat Oy:stä. Kauppa ei koske Logomon Toimistot Oy:tä. Turun kaupunki jatkaa molempien osakeyhtiöiden toisena omistajana. Kauppahinta ei ole julkinen.

Omistajanvaihdos astuu voimaan 1. marraskuuta.

Sunborn Catering on vastannut Logomon ravintolatoiminnasta sen perustamisesta vuodesta 2011 lähtien sekä järjestänyt Logomon tiloissa useita satoja tapahtumia.

Omistajanvaihdoksen yhteydessä yritys myös vaihtaa nimensä Sunborn Eventsiksi.

– Kauppaa on työstetty puolitoista vuotta, ja koronakevät meinasi jo melkein vesittää sen, mutta nyt olemme päässeet maaliin. Joku voisi kysyä, miksi tällainen kauppa tehdään, kun koko tapahtuma-ala on koronan kynsissä. Meillä on kuitenkin erittäin vahva usko, että ala nousee tästä ja silloin olemme entistä vahvempia, Sunborn Events Oy:n toimitusjohtaja Riikka Arola kommentoi julkistustilaisuudessa.

– Tämä on ollut pitkä prosessi. Saamme mukaan alan vahvan toimijan, joka haluaa kehittää toimintaa ja sitoutua pitkäjänteisesti Logomoon. Emme ostaneet sikaa säkissä, sillä tunnemme toisemme jo entuudestaan, Logomo Oy:n toimitusjohtaja Päivi Rytsä kertoi.

Sunborn Eventsin toimitusjohtaja Riikka Arola (vas.), Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, Logomo Oy:n toimitusjohtaja Päivi Rytsä ja Hartela Länsi-Suomi Oy:n toimitusjohtaja Hanna Kolehmainen iloitsivat kaupan toteutumisesta.­

Sunborn Eventsin suunnitelmissa on muun muassa ravintolakonseptien uudistaminen sekä aiemmin Naantalissa sijainneen leipomon siirtäminen Logomon tiloihin.

– Meillä on hyvin paljon visioita, miten Logomoa kehitetään. Täytyy tietysti keskustella tästä toisen omistajan kanssa, mutta luvassa on paljon uudistuksia, Arola sanoo.

Vaikka koronakriisi on ajanut tapahtuma-alan ahtaalle, Logomossa katsotaan tulevaisuuteen luottavaisesti.

– Tämä on nyt paikka uudistaa tarjontaa ja vahvistaa Logomon asemaa markkinoilla. Voimme itse vaikuttaa siihen, miltä tapahtumabisnes näyttää tulevaisuudessa ja kehittää palveluita yhdessä kumppaneiden kanssa, Rytsä sanoo.