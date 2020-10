Myös naapurikunnissa on havaittu uusia tartuntoja.

Turussa on havaittu viimeisen vuorokauden aikana peräti 40 uutta koronavirustartuntaa.

Myös Salon tilanne on huonontunut: kaupungissa on vuorokaudessa ilmennyt 10 uutta koronatapausta.

Muut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tuoreet koronatapaukset ovat Raisiossa (3), Liedossa (1), Loimaalla (1) ja Naantalissa (1).

Ilmaantuvuusluku on alueella nyt 43,1 / 100 000 asukasta, kun se torstaina oli 37,2.

Turun koronatilanne on viikon aikana heikentynyt huomattavasti tietyillä alueilla. Tartuntoja on ilmennyt erityisesti kouluissa, ja useita luokkia ja kokonaisia kouluja on jouduttu asettamaan karanteeniin.

Kaupunginhallitus päätti siksi perjantaina ylimääräisessä kokouksessaan, että Varissuon koulun ja Nummenpakan koulun kahden yksikön oppilaat siirretään etäopetukseen. Määräys koskee koulujen 4. luokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita.

Päätös astuu voimaan maanantaina 2.11 ja päättyy 15.11. Päätös koskee Varissuon koulussa 82 oppilasta ja Nummenpakalla 750 oppilasta.

Se sijaan Naantalin Suopellon yläkoulusta saatiin hyviä uutisia perjantaina. Koulussa olleen henkilön pikatestin tulos oli alunperin positiivinen, mutta varmistustesti oli negatiivinen. Näin ollen altistuneiden karanteenit puretaan.