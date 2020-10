Turku ottamassa mallia Tampereesta – messukeskus helpottamaan pulaa liikuntatiloista?

Yhteistyö toisi etuja molemmille osapuolille.

Kirjamessut on tunnetuin Turun messukeskuksen tapahtumista. Ne jouduttiin perumaan koronan vuoksi.­

Turun kaupunki ja Turun Messukeskus selvittävät yhdessä mahdollisuutta käyttää messukeskuksen tiloja liikuntatiloina niin sanotulla hybridimallilla.

Tämä tarkoittaa, että suurimman osan vuodesta tilat ovat liikuntakäytössä, mutta tarvittaessa ne voidaan ottaa tapahtuma- ja messukäyttöön hyvin nopeasti. Tampereella vastaavaa yhteistyötä on tehty jo vuosien ajan.

Turun kaupungilla on suuri tarve hyvälaatuisille ja riittävän korkeille liikuntatiloille, joiden yhteydessä on riittävästi pysäköintipaikkoja. Koska useita liikuntasaleja on poistunut ja poistumassa käytöstä, korvaavia tiloja tarvitaan nopeasti.

Lähes kaikki syksyn tapahtumat messukeskuksessa siirrettiin tai peruttiin koronan vuoksi. Hallien muuttaminen ympärivuotiseen käyttöön turvaisi myös messutoimintaa.

Messukeskus sijaitsee Artukaisissa, ja naapurustossa on muun muassa jäähalli ja ratsastuskeskus. Näin ollen pysäköintipaikkoja on runsaasti, ja alueelle on hyvät julkisen liikenteen yhteydet.

– Liikuntatilayhteistyö Turun kaupungin kanssa toisi molemmille etuja ja olisi selkeä win-win-tilanne. Olen tutustunut Tampereen tapaan toteuttaa tilojen hybridikäyttö, ja olisi erinomaista, jos pääsisimme Turussa samankaltaiseen ratkaisuun. Kaupunki saisi kustannustehokkaasti liikuntatilat käyttöönsä ja messukeskus saisi vakaata kassavirtaa turvaamaan messujen järjestämisen myös tulevaisuudessa, Turun Messukeskuksen hallituksen puheenjohtaja Kaisa Leiwo sanoo.