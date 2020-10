Kilpailutöissä nähtiin Turku muun muassa uutena Venetsiana.

Turun Linnanniemi on nimensä mukaisesti tunnettu Turun linnan kotipesänä. Se on niemi, joka tervehtii ensimmäisenä mereltä tulijoita.

Alueelle järjestettiin keväällä 2020 kansainvälinen ideakilpailu, jonka tavoitteena oli löytää alueelle kattava kokonaisidea sekä monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja. Nyt kilpailu on ratkennut.

Alueella on tapahtumassa lähivuosina joka tapauksessa suuria muutoksia, kun Turun kaupunki yhdessä laivaterminaalien kanssa selvittävät terminaalin uudelleenorganisointia, eli mahdollista yhteisterminaalia tai terminaalin siirtämistä. Lisäksi alueelle on tulossa historian ja tulevaisuuden museo.

Ideakilpailuun tuli yhteensä 127 suunnitelmaa, joita myös asukkaat saivat käydä kommentoimassa. Mukana oli sekä suomalaisia että ulkomaalaisia suunnittelijoita.

– Turun linna on Tuomiokirkon kanssa ikonisia rakennuksia, joiden asema kaupunkikuvassa on todella tärkeä. Kilpailutyöt ovat auttaneet meitä todella paljon, kun harkitsemme alueen tulevaisuutta. Joen kaupunki muuttuu nyt askeleen enemmän meren ja saariston kaupungiksi, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen sanoi palkitsemistilaisuudessa.

– Varovaisesti arvioidenkin voisi sanoa, että työryhmät ovat tehneet yli 30 000 työtuntia pyyteettömästi kaupungin eteen. Se on valtava panostus.

Kilpailutöissä arvioitiin muun muassa ympäristön kunnioittamista, yhteyttä mereen, viihtyisää ympäristöä, kaupunki­kuvaa, kestävää rakentamista sekä turvallista ja sujuvaa liikkumista. Arvioinnin keskiössä oli erityisesti Linnaa ympäröivä puisto ja miten sitä oli laajennettu ja hyödynnetty.

Yhteys mereen oli yksi kriteeri, joilla suunnitelmia arvioitiin. Kuva voittajatyöstä ”Kolme palaa”.­

Ideakilpailun voitti liettualais-suomalaisen After Partyn kilpailuehdotus ”Kolme palaa”. Työryhmässä olivat mukana arkkitehdit Giedrius Mamavicius, Gabriele Ubareviciute ja Santtu Hyvärinen. Toiselle sijalle sijoittui Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n kilpailutyö ”H2Å” ja kolmanneksi Liisa Heinosen ja Henri Jessen-Juhlerin työ nimeltä ”Kolme”.

Kilpailun voittanut arkkitehtiryhmä Santtu Hyvärinen (vas.), Gabriele Ubareviciute ja Giedrius Mamavicius.­

Lisäksi raati jakoi viisi kunniamainintaa ja lunasti käyttöönsä kaksi työtä.

Voittajatyössä Linnanniemen alue on nimensä mukaisesti jaettu kolmeen osaan, joilla on omat toiminnalliset erityisluonteensa. Alueet saivat suunnittelijoilta nimet Uusi Linnanpuisto, Merikortteli ja Satamakaupunki. Palkintolautakunta piti työn erityisansioina sen herkkyyttä ja tasapainoisuutta. Kolmijakoinen perusratkaisu kunnioittaa Turun linnaa ja luo laajan puistoalueen linnan ja joen välille.

Tällainen asfalttiviidakko Linnanniemen Aurajoen ranta on tällä hetkellä.­

Näin vehreäksi se on voittajatyössä suunniteltu.­

Uusi museo on suunniteltu voittajatyössä veden äärelle.­

Voittajatyössä Forum Marinumin naapuriin on noussut viihtyisiä asuintaloja.­

Maltillisten ratkaisujen lisäksi kärkipään töissä nähtiin villimpiäkin valintoja. Esimerkiksi lunastetussa ”The Urban Archipelago” -nimisessä suunnitelmassa Linnanniemi oli muutettu Venetsiaa jäljitteleväksi vesireittien halkomaksi alueeksi. Kunniamaininnan saaneessa ”Visionnaire”-suunnitelmassa Aurajoen ranta oli saanut kaarevia ja pyöreitä muotoja.

– Kilpailussa annettiin hyvin vapaat kädet, ja siksi tästä varmasti nousee kansalaisten kesken iso keskustelu. Tarkoitus on jatkaa voittajien kanssa suunnittelua eteenpäin mutta niin, että meillä on oikeus käyttää muita palkituissa ehdotuksissa esiintyneitä ideoita, joista saadaan hyvä kokonaisuus, Timo Hintsanen kertoi.

– Tarkoitus on aloittaa toteutus historian ja tulevaisuuden museosta, ja sen kaavoitus on syytä saada käyntiin. Tavoite on, että Turun 800-vuotisjuhliin tämä alue on jo uudistunut.

Turku täyttää 800 vuotta vuonna 2029.

Viistoilmakuva toiseksi tulleesta suunnitelmasta H2Å.­

Aukio kolmanneksi tulleessa työssä ”Kolme”.­

Kilpailussa menestyneet 10 työtä ja niiden arvioinnit ovat nähtävillä 15.11. asti Linnanniemen pop up -näyttelyssä ja Kerro kantasi -sivuilla, joissa niitä voi myös kommentoida.