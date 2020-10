Turussa 11 uutta koronatapausta – tartuntoja myös naapurikunnissa

Turkulaiset veikkausliigajoukkueet joutuvat päättämään kautensa koronan vuoksi.

Turussa on havaittu vuorokauden aikana 11 uutta koronavirustartuntaa. Muut sairaanhoitopiirin uudet tartunnat ovat Salossa (2), Kaarinassa (1), Maskussa (1), Raisiossa (1), Ruskolla (1) ja Uudessakaupungissa (1).

Ilmaantuvuusluku on 37,2 / 100 000 asukasta.

Turun kaupunki tiedotti torstaina, että Osa Nummenpakan koulun Halisten yksikössä viime perjantaina olleista henkilöistä on altistunut koronatartunnalle. Koulussa toimii perusopetuksen lisäksi myös Halisten päiväkodin esiopetus. Opetus tapahtuu 29.10.–2.11. välisenä aikana etäopetuksena.

Myös Pääskyvuoren koulussa ja Tupurin koulussa Salossa on todettu hiljattain koronavirustartunnat.

Veikkausliigan hallitus päätti torstaina, että terveystilanteen ja uuden koronatapauksen vuoksi veikkausliigakausi 2020 päättyy runkosarjaan. Näin ollen viimeiset ottelut pelataan 4. marraskuuta.

Turkulaisista joukkueista FC Interillä on jäljellä yksi vierasottelu ja TPS:llä kaksi kotiottelua. Tällä hetkellä TPS on sarjassa karsijan paikalla eli toiseksi viimeisenä. Inter on sarjassa kolmantena, mutta sillä on vielä mahdollisuus nousta toiseksi.