Poliisi: Koulun oppilasta uhattiin asetta muistuttavalla esineellä Laitilassa – 25-vuotias mies otettu kiinni

Poliisi on ottanut koulun ulkopuolisen uhkaajan kiinni.

Laitilassa Varppeen koulun läheisyydessä on ollut torstaina päivällä poliisitehtävä, Lounais-Suomen poliisi twiittaa.

Poliisi on ottanut kiinni koulun ulkopuolisen henkilön, joka uhkasi koulun oppilasta asetta muistuttavalla esineellä.

Tilanteen kerrotaan olevan rauhallinen.

Poliisi kertoi Twitterissä puoli yhden jälkeen torstaina, että tilanne koululla ja sen läheisyydessä on ohi. Poliisi jatkaa tapauksen selvittelyä paikan päällä.

Yleisjohtajan mukaan tilanne alkoi noin puoli kahdentoista aikoihin.

Poliisin mukaan kiinniotettua 25-vuotiasta miestä epäillään ainakin laittomasta uhkauksesta.

– Siellä on ollut jonkinlainen uhkaustilanne. Koulun oppilaat olivat pariskunnalle huudelleet jotain, ja mies oli siitä suuttunut ja mennyt pihalle. Tarkalleen ei ole vielä tiedossa, että miten se epäilty uhkaus on siellä mennyt. Miehellä on ollut mukana asetta muistuttava esine, mistä oppilaat ovat pelästyneet ja menneet sisälle.

– Siinä se pääpiirteissään on, nyt selvitellään yksityiskohtia, yleisjohtaja, rikoskomisario Pertti Läksy Lounais-Suomen poliisista kertoo Ilta-Sanomille.

Läksyn mukaan mies poistui paikalta autolla ja poliisi tavoitti hänet hyvin pian tämän jälkeen.

– Autosta löytyi kuula-ase, ei oikea ampuma-ase, Läksy sanoo.