Uusia koronatartuntoja useissa Varsinais-Suomen kunnissa – testien peruminen huolestuttaa

Koronavirus ei ole päässyt viime päivinä leviämään ravintoloissa.

Useissa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kunnissa on todettu koronavirustartuntoja kahden viime päivän aikana.

THL:n koronakartassa oli tiistaina tekninen viive, jonka vuoksi kaupunkien tuoreet tartuntamäärät päivittyivät vasta keskiviikkona.

Turussa on havaittu kahden päivän aikana peräti 26 uutta koronavirustartuntaa. Myös Salon tapausmäärät ovat nousseet kymmenellä. Kaarinassa, Liedossa, Mynämäellä, Naantalissa ja Uudessakaupungissa on kaikissa havaittu yksi uusi tartuntatapaus.

Maakunnassa on edelleen kuntia, joissa ei ole yhtään tartuntaa. Sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan nämä ovat Oripää, Vehmaa, Taivassalo ja Pyhäranta.

Alle viisi tartuntaa on todettu koko korona-aikana Kemiönsaaressa, Kustavissa, Marttilassa, Nousiaisissa, Paimiossa, Pöytyällä ja Sauvossa. Myös sairaanhoitopiiriin kuuluvassa Pirkanmaan kunnassa Punkalaitumella on alle viisi tartuntaa.

Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Varsinais-Suomessa 34,1 / 100 000 asukasta.

Koronapandemia on sairaanhoitopiirin mukaan edelleen kiihtymisvaiheessa. Noin neljännes kaikista tartunnoista tulee tällä hetkellä omilta perheenjäseniltä, samassa taloudessa asuvilta ja muusta lähipiiristä.

Ulkomaanmatkoilta peräisin olevia tartuntoja on todettu alle 10 prosenttia kaikista tapauksista. Tapaukset ovat peräisin eri puolilta maailmaa ja liittyvät pääasiassa työmatkoihin. Ravintoloista ja yökerhoista aiheutuneet tartunnat ovat Varsinais-Suomessa selvästi vähentyneet.

Urheilutapahtumiin liittyvät tartunnat ovat olleet Varsinais-Suomen alueella harvinaisia, vaikka joukkoaltistuksia erilaisissa joukkuepeleissä on tapahtunut.

Tartunnan lähteistä pystytään tällä hetkellä tunnistamaan hieman yli 70 prosenttia.

Ravintoloista saadut tartunnat loppuneet

Tyksin laboratorioissa analysoitiin viime viikon (19.–25.10.) aikana yhteensä noin 6 120 koronanäytettä. Positiivisten näytteiden osuus kaikista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronanäytteistä on nyt 1,4 prosenttia. Viikkoa aiemmin (20.10.) positiivisten koronanäytteiden osuus Varsinais-Suomessa oli 1,2 prosenttia.

– Huolimatta suurista päivittäisistä koronapositiivisten näytteiden määristä, koronan ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden ei ole Varsinais-Suomessa lähtenyt voimakkaaseen nousuun. Ravintoloita koskevat rajoitukset ovat tehonneet hyvin, koska ravintoloista ja yökerhoista aiheutuneet tartunnat ovat käytännössä loppuneet, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo.

Influenssarokotukset käynnistyvät

Viime aikoina on lisääntyvästi peruttu jo varattuja koronavirustestin aikoja. Turun kaupunki muistuttaa, että aikoja ei saisi perua.

– Jos terveydenhuollon henkilöstö tai Omaolo-palvelu kehottaa oireiden perusteella hakeutumaan koronavirustestiin ja aika on jo varattu, sitä ei saa perua. Nyt on nähtävissä ilmiö, että flunssaiset ihmiset peruvat testiaikojaan. Koronapandemian kannalta on todella tärkeä käyttää varattu aika, vaikka oireet olisivatkin lievittymässä, muistuttaa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Riskiryhmäläisten kausi-influenssarokotukset käynnistyvät 4.11. Koronapandemian vuoksi rokotukset järjestetään tänä vuonna Turun messukeskuksessa, jossa rokotukset on mahdollista järjestää riittävän väljästi turvavälit ja hygieniakäytännöt huomioiden.