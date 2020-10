Tulipalo tuhosi teollisuushallin ja 10 000 rengasta Turussa – yksi kuva tiivistää karmeat tuhot

Turun Rengas Oy:n toimitusjohtajan Marko Rantasen mukaan vahingot yltävät kuusinumeroiseen summaan.

Näky on surullinen, lähes epätoivoinen. Hiiltyneitä tukirakenteita, palaneita autoja, noen mustaamia tuulilaseja. Tulen tuhoamat kappaleet ja lasinsirut ratisevat kengän alla.

Keskiviikkona Turun Pansiontiellä syttynyt tulipalo tuhosi kokonaan 6 000 neliön teollisuushallin, jossa oli rengasvarasto ja autokorjaamo. Myös viereinen lounasravintola vaurioitui käyttökelvottomaksi. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin.

Alueella on kuusi päivää palon jälkeen rauhallista.­

Tulipalo syttyi viereisessä rakennuksessa (oikealla ylhäällä) ja levisi siitä halliin.­

Kuusi päivää tuhoisan onnettomuuden jälkeen alueella on rauhallista. Palaneen hallin pihalla, sisätiloissa ja katolla kuljeskelee haalaripukuisia miehiä. Raivaustraktoreita ei vielä näy.

– Siellä on nyt tutkinnat käynnissä. En osaa sanoa yhtään, milloin talo puretaan tai mitä nyt tapahtuu. Ei sillä mikään kiire ole, Rengas Turku Oy:n toimitusjohtaja Marko Rantanen kertoo.

Yrityksen työntekijät on pystytty siirtämään muihin toimipisteisiin, joten toiminta onneksi jatkuu. Vahingot ovat kuitenkin mittavat.

– Luulen, että puhutaan kuusinumeroisesta summasta. Siellä oli kaiken kaikkiaan 10 000 rengasta. Ei siinä kummoinen kertolasku tarvitse olla, että saa ison luvun, hän arvioi.

Irtokappaleita ja roskaa on pihalla suurina kasoina odottamassa raivausta.­

Pihalla olevien autojen päälle on satanut tuhkaa.­

Tulipalo tuhosi paljon muutakin kuin vain renkaita ja vanteita. Palossa meni myös autoja, joista osa hyvinkin arvokkaita.

– Vuokraisännän Suomen hienoimmaksi valittu Mini paloi. Siellä oli myös yhden asiakkaan Porsche 928 korjauksessa. Se tuhoutui täysin, Rantanen harmittelee.

Roskien päällä makaavaan Miniin tiivistyy sydäntä riipaisevalla tavalla koko tuhon laajuus. Entinen autokaunotar ja omistajansa ylpeys on nyt enää kuori hiiltyneiden kappaleiden keskellä.

Vieressä kituva kuplavolkkari ei voi paljon paremmin sekään.

Morris Ministä on enää vain runko jäljellä.­

Myöskään kuplavolkkarista ei tule enää toimivaa kulkupeliä.­

Tuho kirpaisee syvältä erityisesti niillä, joilta meni elinkeino.

– Korjaamoa pyörittänyt henkilö on ollut koko ikänsä siinä, ensin yrittäjänä ja sitten töissä, kun ostimme yrityksen vuosi sitten. Se oli kova menetys, ja hän oli tosi surullinen. Oikein teki pahaa katsoa vierestä ja harmitti hänen puolestaan. Siinä hävisi tuttu ja turvallinen paikka kokonaan, Rantanen sanoo.

Rengas Turku lupasi heti palon jälkeen kontaktoida kaikki asiakkaansa. He aloittivat puhelut lauantaina, ja alkuviikosta soittoja on tehty usean työntekijän voimin. He ovat ehtineet ottaa yhteyttä noin 300 asiakkaaseen.

– Se on käsittämätön juttu, mutta tämä on mennyt tosi hyvin. Kuulemma vain kaksi ihmistä on ottanut ison kilarin ja aikonut kertoa minulle suorat sävelet, mutta yhtään soittoa ei ole tullut. Yksi ei oikein ensin hyväksynyt tilannetta mutta oli sitten käynyt palopaikalla ja tajunnut, että omat murheet ovatkin aika pieniä, Rantanen kertoo.

Yhden toimipisteen tuhoutuminen on kääntänyt myös toisten toimipisteiden toiminnan päälaelleen.

– Ihmisiltä tulee tuhat erilaista kysymystä, joihin kaikkiin pitää vastata eri tavalla. Työntekijöiltä viedään yhtäkkiä työkaverit ympäriltä, ja he joutuvat soittelemaan, myyjillä on ihan järjetön työmäärä ja myyntimäärä kasvaa hurjasti, koska ihmiset tarvitsevat uudet renkaat. Minusta on tullut tavallaan psykologi, kun ihmisten kanssa pitää neuvotella ja luoda uskoa, että homma saadaan toimimaan, Rantanen sanoo.

– Tässä on tietysti lukemattomia asioita, jotka pitää vielä ratkaista. Kyllä ne meinaavat yöuniin tulla. Nyt pitää tehdä niitä asioita, joihin pystyy vaikuttamaan.

Joillakin autoilla oli enemmän tuuria kuin toisilla.­

Ovi on pysynyt vahingoittumattomana, mutta kaikki ympäriltä on palanut.­

Yrityksessä ei jääty pelkästään surkuttelemaan tapahtunutta, vaan asiaa lähdettiin käsittelemään huumorin avulla. Palaneen hallin edustalla on hilpeyttä herättänyt kyltti, jossa lukee ”Olemme ihan hiilenä emmekä enää palvele tässä toimipisteessä”.

– Kello oli varmaan yhdeksän palopäivän iltana. Minä, kirjanpitäjä ja sihteeri lähdettiin ajamaan sieltä, ja tunnelma oli tosi mollivoittoinen. Kirjanpitäjä sanoi, että pitäisi varmaan saada joku kyltti, että emme enää palvele tässä toimipisteessä, Rantanen taustoittaa.

– Syntyi tämä tyhmä juttu, mutta se nauratti, kun oli koko päivän v---nut. Sitten se lähti leviämään, oltiin hiilenä, tulena ja kekäleenä. Soitettiin mainoksen tekijälle, ja hän jatkoi tarinointia. Heitettiin herjaa varmaan puoli tuntia. Jos joku väittää, että kirjanpitäjät ovat tylsiä, he ovat väärässä.

Yritys käsittelee tapahtumaa huumorin keinoin. He kertovat asiakkaille olevansa ”hiilenä”.­

Kuva kyltistä on levinnyt tehokkaasti sosiaalisessa mediassa ja etenkin turkulaisissa ryhmissä. Palaute on ollut Rantasen mukaan erittäin positiivista.

– Ihan järjetön palaute. On se kyltti kyllä huomattu, hän sanoo.