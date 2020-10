Main ContentPlaceholder

Turun seutu

Video näyttää Turun jättimäisen tulipalon kaikessa karuudessaan – helikopteri lensi savun läpi

Turussa Pansiotiellä on palanut keskiviikkona iso korjaamo- ja teollisuushalli. Tulipalo on ollut todella iso ja siitä noussut savupatsas on näkynyt ympäri kaupunkia. Tämä video näyttää, kuinka rajusti liekit löivät.

