Kuvat: Turun tulipalo on ollut todella raju – halli muuttui liekkimereksi

Turun keskustan tuntumassa Pansiontiellä syttyi alkuiltapäivällä todella iso rakennuspalo, jota sammutetaan edelleen.

Pelastuspäällikkö Mika Viljasen mukaan tulessa on ollut 6 000 neliön teollisuus- ja tuotantohalli, josta tulessa on ollut noin 2/3. Hallissa on ollut erilaista autokorjaamotoimintaa ja rengasvarasto. Kello 17 jälkeen näytti siltä, että palo saataisiin hallintaan. Sitä tullaan sammuttamaan kuitenkin torstaihin asti, Viljanen arvioi.

