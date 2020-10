”Sillä oli nokka auki ja se huohotti siinä pitkään.”

Salolainen Ilkka Laiho, 65, oli pitkäaikaisen purjehduskaverinsa kanssa perinteisellä syysreissulla.

He kiersivät Saaristomerellä, kävivät Vänössa ja pysähtyivät veneilijöiden suosimassa Bodossa.

Kun he lähtivät Bodosta kohti Gullkronaa ja Stenskärin saarta, Ilkka Laiho näki jo kaukaa, miten lokit ja varikset pommittavat jotain meressä.

– Ajattelin, että olisiko siellä joku hylkeen raato.

Miehet ajoivat lähemmäs ja huomasivat, että meressä räpiköi merikotka. Lintu ei päässyt lentoon.

– Sanoin kaverille, että nyt mennään pelastamaan tuo lintu. Olen ollut ornitologi yli 50 vuotta.

Miehet alkoivat nostaa merikotkaa veneeseen. Ilkka Laiho sai lintua siivestä kiinni. Hän sai nostettua linnun veneen takatasolle ja sitten takakannelle.

– Lintu oli aivan poikki. Sillä oli nokka auki ja se huohotti siinä pitkään. Se oli aivan väsynyt eikä tehnyt yhtään vastarintaa.

Miehet kuivattelivat lintua ja panivat linnun laatikkoon takakannelle. Ilkka Laiho peitteli vielä linnun.

Merikotka vietti koko seuraavan yön veneen takakannella, Stenskärin saaren laiturissa.

- Vesi oli 11-asteista, se oli sellainen kankea poika, Ilkka Laiho luonnehti merikotkaa.­

Ilkka Laiho soitteli vielä perjantai-iltana WWF:n merikotkatyöryhmän puheenjohtajalle Jouko Högmanderille ja tiedusteli, mitä merikotkan kanssa pitäisi tehdä.

Merikotka oli rengastettu lintu. Ilkka Laiho antoi Högmanderille renkaiden numerot.

– Jouko sanoi, että ei pahus, se on hänen rengastamansa lintu ja 17-vuotias.

Ilkka Laiho sopi Högmanderin kanssa, että seuraavana aamuna eli lauantaina hän vie linnun Pärnäisten satamaan Nauvoon. Högmander tulee hakemaan linnun.

Näin tapahtuikin. Merikotkan matka jatkui Turkuun.

Se on nyt Turun eläinsuojeluyhdistyksen eläinhoitolassa.

– Toivottavasti se piristyy siellä. Sillä oli jo sunnuntaina syötetty kilon verran silakoita puoliväkisin.

­

Merestä löytynyt merikotka on saanut paljon huomiota.

Ilkka Laiho kertoi linnun tarinan Facebook-ryhmässä Saariston satamat. Tykkääjiä on ollut lähes 3 500.

Yksi arvoitus on, miksi merikotka päätyi mereen. Ilkka Laiho kuuli Högmanderilta kaksi teoriaa.

– Lintu on voinut yrittää liian suurta saalista, ehkä jotain isoa kalaa, eikä ole saanut nostettua sitä ylös. Se on sitten vapauttanut kalan kynsistään ja kastunut.

Kastunut lintu ei ole päässyt ylös meren pinnalta. Merikotka on painava lintu. Se ei ole saanut tarpeeksi ilmaa siipiensä alle.

– Toinen vaihtoehto on se, että merikotkilla on vielä syksyllä reviiritaisteluita. Jos joku toinen merikotka on kopannut sitä päähän oikein kunnolla ja antanut iskuja. Se on sitten tippunut mereen eikä päässyt enää ylös.