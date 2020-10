Puurakennus palaa ilmiliekeissä Kaarinassa – tuhoutuu täysin

Vanha rakennus palaa maan tasalle.

Kaarinan Piikkiön keskustassa on tulessa noin 800 neliön yksikerroksinen puurakennus. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

– Se on vanha saharakennus tai lautavarasto, päivystävä päällikkö Mika Viljanen arvioi.

Viljanen sanoo, että rakennus palaa kokonaisuudessaan.

– Liekit on saatu alas, mutta katto on tullut sisälle. Nyt on tultu ulkosammutustehtäviin.

Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole henkilövahinkoja. Kukaan ei ollut talossa sisällä.

Palossa ei ole enää leviämisvaaraa.

Palokunta sai hälytyksen kello 20. Onnettomuus on luokiteltu suureksi. Paikalla on useita pelastusyksiköitä.

