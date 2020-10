Turussa 13 uutta koronatartuntaa – myös viidessä lähikunnassa uusia tapauksia

Skopjesta saapuu jälleen kone Turkuun. Edellisen lennon matkustajilta löydettiin seitsemän positiivista testitulosta.

Turussa on havaittu vuorokauden aikana 13 uutta koronatartuntatapausta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin muut tuoreet tartuntatapaukset ovat Kaarinassa (2), Naantalissa (1), Salossa (1), Somerolla (1) ja Uudessakaupungissa (1).

Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 32,2 / 100 000 asukasta.

Sairaanhoitopiirin mukaan tällä hetkellä koronavirustartuntoja saadaan varsinkin omasta perhepiiristä, anniskelupaikoista sekä sisätiloissa järjestetyistä yksityistilaisuuksista.

Tapahtumien rajoittamiselle kritiikkiä

Turun kauppakamarin edustajat ottivat perjantaina voimakkaasti kantaa matkailualaa ja tapahtumateollisuutta haittaaviin hallituksen koronatoimiin. Alat ovat kriisissä myös Varsinais-Suomessa.

Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä muistuttaa, että tapahtumajärjestäjät tekevät kaikkensa turvallisten olosuhteiden luomiseksi.

– Tapahtumia on niin pienempiä kuin suurempia, niin päivätilaisuuksia ja iltajuhlia. Nyt mediassa niputetaan kaikki mahdolliset tilaisuudet yhteen ja kuvituskuvana on festarikuva. Ei ihme, että ala on leimattu viruslingoksi, hän sanoo.

– Järjestäjät suhtautuvat asiaan hyvin vakavasti ja käytämme paljon aikaa ja resursseja, jotta voimme tarjota turvalliset puitteet järjestää erilaisia tilaisuuksia. Kyseessä on yritysten pysyminen hengissä, eikä sitä voi riskeerata suhtautumalla ylimielisesti tilanteeseen.

Turkulaisen Sunborn Saga Oy:n ja Sunborn Catering Oy:n toimitusjohtaja Riikka Arola otti kantaa viranomaisviestintään.

– Viestintä uusista rajoituksista ja suosituksista on sekavaa, ja niin asiakkaiden kuin alan toimijoidenkin on vaikeaa pysyä perässä, mikä on milloinkin sallittua tai kiellettyä ja miten missäkin tilanteessa tulee toimia, hän sanoo.

Vastaamattomuus on ongelma

Turussa päänvaivaa aiheuttavat ne altistuneet henkilöt, joita ei tavoiteta.

Turun Sanomat uutisoi perjantaina, että kaikki koronavirukselle altistuneet ihmiset eivät vastaa Turun kaupungin koronajäljityksessä työskentelevien ihmisten soittoihin.

– Se on ongelma. Tällaisia on muutama tapaus jokaista hoitajaa kohti päivässä, Turun kaupungin asiantuntijalääkäri Jane Marttila kertoi Turun Sanomille.

Skopjen kone saapuu perjantaina

Pohjois-Makedonian Skopjesta saapuu Turkuun lento jälleen perjantaina.

Matkustajia oli edellisellä Wizz Airin lennolla yhteensä 49, joista 43 testattiin. Heistä seitsemällä todettiin koronavirustartunta.

Ylen mukaan näistä positiivisen koronatestituloksen saaneista lentomatkustajista viidellä seitsemästä oli negatiivinen koronavirustesti tehtynä ennen lentoa.

Testaushenkilökunta on vastassa Skopjen lennon matkustajia myös perjantaina.