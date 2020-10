Uhri heräsi kesken raiskauksen ja kaivoi veitsen esiin – laivan käytävältä tavoitettiin tärisevä mies

Käräjäoikeus ei uskonut tekijän kertomusta naisen hyökkäämisestä hänen kimppuunsa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut raiskauksesta miehen, joka jäi teostaan kiinni uhrin nopean reagoinnin ansiosta.

Tapauksessa asianomistajana ollut nainen oli ollut alkuvuodesta 2017 Turun ja Tukholman välillä liikennöivällä risteilylaivalla. Asianomistaja oli illan aikana voinut huonosti, mikä hänen mukaansa saattoi johtua jostain, mitä hän oli syönyt. Hän oli jossain vaiheessa oksentanut housuilleen, jonka jälkeen hän oli lähtenyt hyttiinsä.

Matkalla naisen seuraan oli lyöttäytynyt hänelle entuudestaan tuntematon mies, joka oli auttanut naista pääsemään hyttiinsä. Mies oli hakenut naiselle vettä, ja nainen oli riisunut päällyshousunsa ja sukkansa, koska niissä oli oksennusta. Tämän jälkeen nainen oli omien sanojensa mukaan joko nukahtanut tai pyörtynyt.

Seuraava muistikuva naisella oli, että mies oli yrittänyt työntää häntä selälleen sängyssä. Nainen työnsi, potki ja raapi miestä mutta ei pystynyt vastustamaan tätä. Mies oli työntänyt sormensa naisen sisälle ja tyydyttänyt itseään. Tuolloin nainen keksi pyytää uudestaan vettä, jota mies meni hakemaan.

Miehen ollessa vessassa nainen oli ottanut taskustaan veitsen ja miehen tultua takaisin ilmoittanut, että jos tämä ei lähde, nainen lyö veitsellä. Lopulta mies lähti hytistä, jonka jälkeen nainen oli lähtenyt veitsi mukanaan etsimään vartijaa. Nainen oli tuolloin myös lähettänyt silloiselle poikaystävälleen viestin, jossa hän kertoi tapahtumasta.

Todistajana toiminut henkilö oli tavannut miehen tapahtuman jälkeen kannella 10. Mies oli kertonut, että joku nainen oli käynyt hänen kimppuunsa ja käyttäytynyt hullusti. Mies oli ollut todistajan mukaan jännittynyt ja paniikissa sekä jopa hieman tärissyt.

Todistaja oli mennyt infopisteelle, jonka aikana vastaaja oli yrittänyt saada kahden muun naisen huomion. Vartijat olivat löytäneet vastaajan 10 minuutin kuluttua tupakkahuoneesta ja pidättäneet hänet.

Käsittelyssä esitettiin todisteina kuvia, jotka tukivat naisen kertomusta vastustelusta ja raapimisesta. Myös uhrilla oli pieniä vammoja. Todistajien mukaan nainen oli ollut illan aikana päihtynyt mutta ei humalassa. Nainen oli omien sanojensa mukaan juonut pari olutta ja yhden drinkin.

Vastaaja väitti kaiken tapahtuneet yhteisymmärryksessä, kunnes nainen oli yhtäkkiä alkanut riehua. Käräjäoikeus ei uskonut väitettä.

– Ottaen huomioon, että asianomistaja on voinut pahoin, oksentanut, ollut menossa hyttiin ja hyttimatkalla tavannut ennestään tuntemattoman miehen, on kyllä hyvin kaukaa haettu, että asianomistaja tässä tilanteessa olisi kiinnostunut lähentelystä missään muodossa. Yleisen elämänkokemuksen mukaan ihminen on uupunut oksentelun jälkeen, mikä puhuu sen puolesta, että asianomistajan kertomus tapahtumien kulusta pitää paikkaansa, eli hän on sammunut sen jälkeen kun oksentanut ja herännyt siihen, että vastaaja yrittää tulla hänen päälleen ja raiskata hänet, käräjäoikeus totesi tuomiossa.

30-vuotias mies tuomittiin vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Lisäksi hän joutuu maksamaan uhrille korvauksina 3 000 euroa kärsimyksestä ja 200 euroa tilapäisestä haitasta.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta. Vastaaja on ilmoittanut määräajassa tyytymättömyytensä tuomioon.