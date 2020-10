Suomalaistutkimus: MS-taudin eteneminen pystyttiin ennustamaan ensimmäistä kertaa

Tutkimus tehtiin Turun Valtakunnallisessa PET-keskuksessa.

Turun Valtakunnallisessa PET-keskuksessa pystyttiin ennustamaan MS-taudin eteneminen ensimmäistä kertaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että korkeampi mikrogliasolujen aktiivisuus aivojen tulehduspesäkkeitä ympäröivillä alueilla ennustaa MS-taudin nopeampaa etenemistä.

MS-tauti on yleinen nuoria ihmisiä invalidisoiva neurologinen sairaus. Aaltomaiseen MS-tautiin liittyvien pahenemisvaiheiden estoon on olemassa joukko tehokkaita lääkkeitä, mutta vielä ei ole kyetty kehittämään lääkitystä, joka estäisi tehokkaasti tautiin liittyvää toimintakyvyn tasaista heikkenemistä.

– Ensinnäkin aivojen tarkka tutkiminen elävillä potilailla on vaikeaa. Toisekseen hermosolurappeumaan johtavat mekanismit tunnetaan huonosti. Tästä johtuen aivorappeumaprosessin suora hidastaminen on vaikeaa kaikissa aivosairauksissa. Tehokkaan lääkkeen on myös päästävä tiiviin veri-aivoesteen läpi, ja siihen kykenevän lääkkeen kehittämiseen liittyvät omat haasteensa, professori Laura Airas Turun yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksen tulokset selvisivät laajasta 69 MS-potilaan ja 18 terveen verrokin aineistosta.

Tutkimuksessa testattiin 21 eri tekijää, jotka mahdollisesti vaikuttavat taudin etenemiseen. Kaikista näistä tekijöistä PET-kuvauksen avulla mitattava mikroglia-aktiivisuus oli merkittävin.

– Taudin pahenemisvaiheista riippumatta malli ennusti taudin etenemistä 95 prosentin tarkkuudella. Tutkimuksessa kontrolloitiin huolella sekoittavat tekijät kuten lääkitys, sukupuoli, ikä ja taudin kesto, Airas kertoo.

Menetelmää voidaan tulevaisuudessa käyttää MS-tautiin kohdennetussa lääkekehityksessä.

Tutkimus julkaistiin neurologian alan arvostetussa Brain-lehdessä.