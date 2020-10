Turussa viisi uutta koronatartuntaa – kaksi koulua kokonaan etäopetukseen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on koronan kiihtymisvaiheessa.

Varsinais-Suomessa on havaittu vuorokauden aikana uusia koronatartuntoja. Näistä viisi on Turussa, yksi Loimaalla ja yksi Naantalissa. Myös Somerolla on viisi uutta tartuntaa, mutta näistä kaikki eivät ole välttämättä tuoreita, sillä alle viiden tartunnan kunnat eivät näy THL:n koronakartassa.

Myös ilmaantuvuusluku on noussut, ja se on tällä hetkellä 19,8 / 100 000 asukasta.

Varsinais-Suomi on yksi viidestä sairaanhoitopiiristä, jossa korona on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Näillä alueilla astuu tänään voimaan määräys, jonka mukaan anniskelun on ravintoloissa päätyttävä viimeistään kello 22 ja ravintolat suljettava viimeistään kello 23. Ravintolat voivat ottaa sisään vain puolet tavanomaisesta asiakasmäärästä.

Myös alueellisen koronaa ehkäisevä työryhmän antamat suositukset astuvat Varsinais-Suomessa voimaan tänään. Suositusten mukaan suojamaskia tulisi käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää sekä toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

Alueen kouluissa on havaittu viime päivinä tartuntoja.

Paraisten Sunnanbergin koulun henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä todettiin keskiviikkona koronavirustartunta. Koulu siirtyi torstaista lähtien kokonaan etäopetukseen.

Turun Sanomien mukaan Koski TL:n koulukeskus tyhjennettiin torstaina puoliltapäivin koulussa ilmenneen koronatartunnan vuoksi. Kaikkiaan noin 300 lukion ja yläkoulun oppilasta siirtyy toistaiseksi etäopetuksen piiriin.

Lennot Skopjesta käynnistyivät jälleen

WizzAir on aloittanut jälleen lennot Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun. Lennot ovat olleet tauolla yli kuukauden sen jälkeen, kun matkustajien joukosta löydettiin kymmeniä koronavirustartuntoja.

Skopjesta saapuville matkustajille tarjotaan perjantaina koronavirustestiä uuden valtakunnallisen mallin mukaisesti. Maasta saapuvia kehotetaan jäämään 14 vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin. Karanteeniaikaa voi lyhentää kahdella vähintään 72 tunnin välein otetulla negatiivisella koronatestillä.

Skopjesta tulee jatkossa lentoja Turkuun tämän hetken tietojen mukaan kerran viikossa.