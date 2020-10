Koronatilanne kiihtyy Varsinais-Suomessa – koko maakuntaan kasvomaskisuositus

Koronaa ehkäisevä työryhmä antoi uusia suosituksia tiistaina.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on havaittu 13 uutta koronatautitapausta.

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä linjasi tiistaina, että koko maakunta on koronapandemian kiihtymisvaiheessa. Erityisesti anniskeluravintoloissa ja sisätiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa on joukkoaltistumisen riski.

Uudet tapaukset ovat Turun Sanomien tietojen mukaan Turussa (12) ja Salossa (1).

Salon Seudun Sanomien mukaan myös Somerolta on löytynyt yksi tai useampi koronatapaus, mutta tartuntoja on kunnassa edelleen alle viisi. Sen vuoksi tartunnat eivät näy THL:n ylläpitämässä koronakarttapalvelussa.

Varsinais-Suomen koronaepidemian viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on nyt 18,8 / 100 000 asukasta, kun se viime torstaina oli 10,8. Alueella on todettu viimeisen kahden viikon aikana yhteensä 87 tautitapausta. Näistä 70 on havaittu viimeisen seitsemän vuorokauden aikana.

Tapauksien kokonaismäärä sairaanhoitopiirin alueella on nyt 622.

Neljään kuntaan annettiin viime viikolla kasvomaskisuositus, joka astui voimaan lauantaina. Työryhmä päivitti tiistaina suosituksen koskemaan koko sairaanhoitopiiriä. Kasvomaskien käyttöä suositellaan tilanteissa, joissa riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voi pitää. Näihin lukeutuvat esimerkiksi julkiset sisätilat, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut.

Suositukset tulevat voimaan torstaina 8. lokakuuta.

– Tehtävänämme on ehkäistä koronapandemian leviämistä tehokkaasti koko maakunnassa, ja haluamme olla johdonmukaisia suosituksissamme. Alueellinen yhteistyöryhmämme päätti yksimielisesti ottaa koko maakunnassa käyttöön koronan kiihtymisvaiheen suositukset. Nojaamme THL:n suosituksiin, joiden mukaisesti kasvomaskia tulisi epidemian tällaisessa vaiheessa käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kommentoi tiedotteessa.

Turun yliopistollisen keskussairaalan vastuualueella on tällä hetkellä sairaalahoidossa alle viisi henkeä.

Ohjausryhmä ei antanut yleisötilaisuuksia koskevia suosituksia. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on voimassa Aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Turun ammattikorkeakoulusta löytyi tartunta

Turun ammattikorkeakoulu tiedotti tiistaina, että oppilaitoksessa on havaittu yksi koronavirustartunta. Tartuntoja on viime päivinä löydetty myös Turun ammatti-instituutin Ruiskadun kampuksella ja Yli-Maarian koulussa. Altistuneet oppilaat ja työntekijät on kartoitettu ja ohjattu karanteeniin.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tiedotti tiistaina tekevänsä koronaepidemian hoitamisessa laajaa yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa.

SPR:n vapaaehtoiset ovat Suomeen saapuvia matkustajia vastassa Turun satamassa ja lentoasemalla koronaohjeistusten kanssa.

– Vapaaehtoiset hoitavat ketterästi satamassa kaksi kertaa päivässä tarvittavan ohjeistusten jaon ja ovat vastassa epidemia-alueelta saapuvia lentoja, asiantuntijalääkäri Jane Marttila Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta kertoo.

Lisäksi SPR on mukana soittamassa reilulle 17 000 yli 70-vuotiaalle turkulaiselle ja kysymässä heidän poikkeusajan kuulumisiaan.