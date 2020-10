Suositus koskee esimerkiksi sisätiloissa järjestettäviä yleisötapahtumia.

Koronaepidemia on Varsinais-Suomessa kiihtymässä.­

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri suosittelee Turussa, Raisiossa, Kaarinassa ja Liedossa kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää.

Suositus koskee esimerkiksi sisätiloissa järjestettäviä yleisötapahtumia.

Suositus tulee voimaan lauantaina ja on voimassa toistaiseksi. Syynä on se, että koronaepidemia on Varsinais-Suomessa kiihtymässä.

Muualle maakuntaan sairaanhoitopiiri ei anna suositusta, koska muissa kunnissa tilanne on rauhallisempi.