Mies tapettiin Turussa keskellä päivää – yksi pidätetty

Henkirikos tapahtui Stålarminkadulla keskiviikkona iltapäivällä.

Poliisi tutkii Turun Stålarminkadulla keskiviikkona tapahtunutta henkirikosta.

Henkirikos tapahtui iltapäivällä Stålarminkadun päiväkodin lähellä olevassa talossa, yksityisasunnossa. Poliisin mukaan päiväkoti ei liity tapahtumiin.

Poliisi on ottanut yhden miehen kiinni, ja hänet on pidätetty. Henkirikoksen uhri on 1989 syntynyt mies.

Tutkinta on alkutekijöissään, jonka vuoksi poliisi ei tässä vaiheessa tarkemmin kommentoi rikosnimikettä, tapahtumien kulkua tai muita tutkintaan liittyviä seikkoja.