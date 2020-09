Turun funikulaari on ollut poissa käytöstä jo yli 2 viikkoa – syy täysi mysteeri: ”Voi tulla tunnin tai päivän välein”

Vian aiheuttajaa etsitään kuumeisesti Suomessa ja Italiassa.

Suuren kohun saattelemana Turun Kakolanmäelle saapunut funikulaari eli rinnehissi aiheutti ensimmäisinä kuukausinaan paljon harmaita hiuksia, sillä se reistaili milloin mistäkin syystä.

Alkukankeuden jälkeen funikulaari lähti kulkemaan mallikkaasti, mutta nyt ongelmat ovat palanneet – jopa siinä määrin, että rinnehissi ei ole kuljettanut matkustajia yli kahteen viikkoon.

– Jos tietäisin, mikä vika on, sitä vikaa ei enää olisi, Turun kaupungin vastaava rakennuttaja Antti Aalto huokaa mutta korjaa sitten, että vika kyllä tiedetään mutta sen aiheuttajaa ei.

– Jostain syystä yhteys hissikorin ja aseman välillä katkeaa, ja silloin kori jää asemien välille. Se on satunnainen vika, joka voi tulla tunnin välein tai muutaman päivän välein. Siihen ei voi ollenkaan varautua.

Suljettu-lappu on tuttu näky hissiaseman ovessa.­

Samanlaisia ongelmia on ollut funikulaarissa aiemminkin, mutta ne ovat olleet hyvin satunnaisia. Tuolloin riitti, että huoltohenkilöt kuittasivat vian, jolloin funikulaari lähti jälleen toimimaan. Loppukesästä sama ongelma alkoi kuitenkin ilmestyä toistuvasti.

– Ei tiedä, onko se jokin häiriö tai viallinen osa. Sitä on yritetty etsiä täällä päässä ilman tulosta. Nyt italialainen laitevalmistaja käy järjestelmää läpi, Aalto kertoo.

Tilanteen tekee hankalaksi se, että funikulaarin on tarkoitus olla täysin automaattinen eli sen ei pitäisi tarvita ihmisiä toimiakseen. Keski-Euroopassa vastaavanlaisten hissien läheisyydessä on yleensä ainakin lipunmyyjä, joka pystyy tarvittaessa kuittaamaan vikatilanteen, jolloin matkustajat eivät jää jumiin pitkäksi aikaa. Turun funikulaarin jumiutuessa matkustajien on aina odotettava huoltomiestä paikalle.

– Ei ole mielekäs tilanne, että porukka voi jäädä jumiin. Emme halua, että sinne jäisi kukaan loukkuun, ja siksi funikulaari on nyt pois käytöstä, Aalto sanoo.

Hän torppaa ajatuksen siitä, että asemalle palkattaisiin valvoja, joka kuittaisi mahdolliset vikatilanteet heti.

– Emme halua ketään päivystämään, sillä näiden laitteiden pitäisi olla automaattisia. Ei ole oikein mahdollinen tilanne, että sinne otettaisiin nyt ketään edes väliaikaisesti. Kyllä laitteiden pitää toimia sellaisina kuin ne on hankittu, ja tämä on hankittu automaattisena.

Aallon mukaan italialaisen valmistajan kanssa on käyty keskustelua jatkotoimenpiteistä.

– Lähdetään siitä, että se on heidän laitteensa, joten he saavat kertoa, mikä siinä on vikana. Ollaan myös keskusteltu, lähettäisivätkö he jonkun tänne, mutta mitään ei ole päätetty.

Tällä hetkellä ei ole mitään arviota siitä, milloin funikulaari on taas toiminnassa.

– Ei ole tietoa. Ennustajana olisi kiva olla, mutta tähän mennessä ennustukset ovat menneet aina pieleen, Aalto kuittaa.