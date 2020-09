Turun koulutoimen­johtaja kuuli kiusaajien ”suojelurahoista” – ”Vaikea on selvittää”

”Turun kokoisessa kaupungissa voidaan keksiä mitä vaan”.

Turun koulutoimenjohtaja Timo Jalonen on kuullut kansanedustaja Ilkka Kanervan esille nostamasta tapauksesta, mutta ei ole saanut miltään koululta yhteydenottoa asiasta.­

Turun koulutoimenjohtaja Timo Jalonen on kuullut kertomuksen, jonka mukaan Turussa koulukiusaajat ovat vaatineet suojelurahaa uhrilta, jotta kiusaaminen loppuisi.

– Henkilö, joka sai kuulla asiasta, soitti tästä perjantaina.

Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) toi tapauksen julkisuuteen. Hän kertoo Facebookissa, miten hänen ystävänsä oli kuullut bussissa, kun oppilaat keskustelivat, keneltä on pyydetty suojelurahaa.

Koulutoimenjohtaja Jalonen ei ole saanut miltään koululta yhteydenottoa asiasta. Hän ei pysty vahvistamaan, että suojelurahan kiristämistä on Turun koulumaailmassa todellisuudessa tapahtunut.

Jalonen ei epäile kertomusta. Hän sanoo, että aina välillä kouluista tulee viestiä, että joku oppilas kiristää joltakin rahaa.

Turun koulutoimenjohtaja Jalonen ei tiedä, mistä koulusta voi olla kysymys. Hän sanoo, että tapahtumien jäljille on vaikea päästä.­

– Turun kokoisessa kaupungissa on 30 000 oppilasta ja voidaan keksiä ihan mitä vaan.

Jalonen sanoo, että tässä maailmassa ei mikään enää hämmästytä häntä.

– Vuosikymmenten aikana on korviin tullut kaikenlaisia tapauksia. Lapset ovat kiristäneet toinen toisiltaan viikkorahoja ja vastaavaa. Ei tämä siinä mielessä ole valitettavasti mikään ainutlaatuinen tapaus.

– Vaikea on selvittää, jos joku on kuullut bussissa, kun kolme tyttöä oli keskustellut. Sain sellaisen kuvan, että tytöt eivät olleet itse tätä kiristystä kokeneet, vaan he olivat kuulleet tapahtumasta.

Jalonen sanoo, että oppilaat olisi pitänyt pysäyttää bussissa ja kysyä tarkempia tietoja. Jälkikäteen tapahtumien jäljille on vaikea päästä.

Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että heille ei ole lähipäivinä tehty ilmoitusta kiristyksestä.