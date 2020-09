Veneen esittelystä tuli kauhujen matka Turun Airistolla – matkustaja paiskautui lasin läpi

Kovavauhtinen käännös tuli maksamaan veneyritykselle kymmeniä tuhansia euroja.

Mukavaksi ajanvietteeksi tarkoitettu veneajelu ja sen ominaisuuksien esittely sai karmean lopun Turun Airistolla viime vuoden elokuussa, kun veneen kyydissä ollut miesnelikko päätyi sairaalaan.

Ruissalon Tapahtumatelakalla vietettiin Shift Business Festivalia, kun yksi asianomistajista sai idean käydä ajelulla turkulaisen veneyrityksen veneellä. Hän oli kuullut kollegoidensa olleen vastaavanlaisella ajelulla.

Sääolosuhteet olivat hyvät, ja kuljettaja oli ajeluttanut nelikkoa jo jonkin aikaa sekä näyttänyt, miten veneellä tehtiin käännöksiä. Viimeiseksi jääneen käännöksen aikana matkustajien otteet olivat irronneet, jolloin nämä olivat liukuneet yli veneen keskilinjan.

Veneen painopiste muuttui tämän takia äkillisesti, jolloin vene leikkasi käännöksessä alkuperäistä suunnitelmaa jyrkemmin. Veneellä oli käännöksessä vauhtia noin 37 solmua (noin 70 km tunnissa).

Tämän seurauksena veneessä olleet henkilöt sinkoutuivat pois paikoiltaan. Yksi heistä iskeytyi veneen lasin läpi niin, että hän roikkui puolittain veneestä ulkona. Matkustajille aiheutui lukuisia vammoja, muun muassa murtumia jalkoihin, kylkiluihin ja lantioon, aivovamma sekä verenvuotoa aivoihin.

Yksi asianomistajista jouduttiin pitämään lääkekoomassa noin puolitoista viikkoa tapahtuman jälkeen. Kolmelle asianomistajalle on jäämässä onnettomuudesta pysyvää haittaa. He muun muassa kärsivät huimauksesta, kivuista ja liikkumisrajoitteista.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa riideltiin siitä, oliko kuljettaja syypää onnettomuuteen vai myötävaikuttivatko asianomistajat käyttäytymisellään lopputulokseen eli olivatko he noudattaneet ohjeita.

Puolustuksen mukaan kuljettaja oli kokenut merenkävijä ja hän tunsi erityisesti tämän venetyypin erittäin hyvin. Hän oli kehottanut matkustajia pitämään kiinni käännösten tapahtuessa ja varoittanut etukäteen, kun lähti tekemään käännöstä. Ajon tarkoitus oli nimenomaan esitellä veneen kaarreajo-ominaisuuksia.

Kaksi asianomistajista kertoi, että he olivat jo aiemmissa käännöksissä pitäneet täysin voimin kiinni. He eivät olleet erityisesti pyytäneet kaariajoa, ja oli ollut kuljettajan idea näyttää 90 asteen käännös.

Kuljettaja oli heidän mukaansa puhunut sen tekemisestä mutta ei ollut varoittanut juuri ennen käännöksen tekemistä. Koomassa ollut asianomistaja ei muistanut tapahtumista mitään muuta kuin että hän oli ollut peloissaan.

Yksi asianomistaja oli kertonut esitutkinnassa, että käännöksestä varoitettiin heitä etukäteen.

Käräjäoikeus katsoi, että vastuu onnettomuudesta oli kuljettajan.

– Se, että (kuljettaja) on pyytänyt, että matkustajat pitävät kiinni ennen (ensimmäistä) käännöstä ja on ehkä vilkaissut taakseen ennen toista käännöstä, ei poista hänen velvollisuuttaan toimia siten, että vaaratilanteita ei synny. On selvää, että veneen painopiste liikkuu, jos jokin veneessä oleva tarpeeksi suuri massa liikkuu. Tämä ei ole voinut tulla yllätyksenä, vaan on ollut ennalta arvattavissa, tuomiossa sanottiin.

– (Kuljettaja) ei siten venettä kuljettaessaan ole noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vahingon välttämiseksi.

Käräjäoikeuden mukaan se, että joku asianomistajista ei pysty pitämään kaariajossa kiinni, ei ole myötävaikutusta vammautumiseen, koska veneen kuljettajalle kuului velvollisuus huolehtia matkustajien turvallisuudesta. Hitaampi vauhti olisi estänyt asianomistajien sinkoutumisen paikaltaan.

Käräjäoikeus tuomitsi kuljettajan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kolmesta vammantuottamuksesta. Hänelle tuli maksettavaa 80 päiväsakkoa eli yhteensä 3 120 euroa.

Veneyritys velvoitettiin korvaamaan yhdelle asianomistajalle kivusta ja särystä 22 900 euroa, yhdelle 10 000 euroa ja yhdelle 6 000 euroa. Neljännellä asianomistajalla ei ollut vaatimuksia. Lisäksi yritys ja kuljettaja joutuvat yhteisvastuullisesti korvaamaan asianomistajien oikeudenkäyntikulut yhteensä noin 15 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.