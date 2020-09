Hirtetyn oravan rääkkäysvideo sai tunteet kuohumaan – poliisilta tiukka kannanotto uhkailuun: ”Sen edestään löytää”

Poliisi ilmoitti selvittäneensä videon tapahtumat. Asiassa ei epäillä rikosta.

Epäillyt eläinrääkkäystapaukset nousivat alkuviikosta puheenaiheeksi, kun sunnuntaina Pöytyältä löytyi liikennemerkkiin kaulastaan ripustettu kissa ja maanantaina poliisi tiedotti saaneensa käsiinsä ikävän sosiaalisessa mediassa leviävän videon. Videolla orava oli ripustettu mopon lokasuojaan ja sitä oli potkittu.

– Näyttäisi, että orava on hengissä, ennen kuin se saa monoa, komisario Joonas Tikka arvioi maanantaina Ilta-Sanomille.

– Pojat voivat olla varsin varmoja, että poliisi tulee keskustelemaan heidän kanssaan.

Poliisi tiedotti tiistaina selvittäneensä Turun seudulla Nousiaisissa kuvatun videon tapahtumat. Poliisin mukaan asiaan liittyvät nuoret on tavoitettu ja puhutettu, ja asia on selvitetty henkilöiden, heidän vanhempiensa ja koulunsa kanssa.

– Kyseessä on ollut tapaus, jossa orava on jäänyt ajoneuvon yliajamaksi. Yksi nuorista on sitonut kuolleen eläimen toisen nuoren mopoon, kolmas on potkinut eläintä ja neljäs kuvannut, poliisi tiedotti.

– Nousiaisten tapauksessa ei enää ole syytä epäillä rikosta, vaan kyse on ollut sen sijaan lähinnä kypsymättömyydestä johtuvasta, joskin erittäin mauttomasta käyttäytymisestä.

Jos videolla olisi ollut elävä orava, kyse olisi rikoksesta ja se olisi johtanut esitutkintaan.

Poliisi myös muistutti asiallisesta käytöksestä sosiaalisessa mediassa, sillä tapauksen uutisointi on saanut tunteet kiehumaan.

– Verkossa levinneen videon seurauksena paikallisissa sosiaalisen median ryhmissä levinnyt keskustelu, tekoihin tai tekijöihin kohdistuva ala-arvoinen kommentointi, viestit, ja jopa asiaan mitenkään liittymättömien henkilöiden uhkailu ei ole ollut aikuismaista, tai muutenkaan sellaista johon nuoret halutaan kasvattaa. Mitä verkkoon laittaa, se verkkoon jää, ja sen edestään löytää. Asioiden tutkinnassa myös tällaista materiaalia kertyy poliisin tietoon ja talteen.

– Tapauksen osallisten julkisella lynkkaamisella, henkilötietojen tai kotiosoitteiden kaivelulla ei tällaisissa tapauksessa ole minkäänlaista merkitystä. Asiat selvitetään ja tutkitaan säädetyssä järjestyksessä.

Poliisin mukaan kyseiset nuoret ovat nöyrästi tunnustaneet ylittäneensä sopivuuden rajat. Poliisi muistuttaa, että vastuu eläinten kohtelun opettamisessa on aikuisilla.

– Eläinten hyvässä kohtelussa, sen opettamisessa, vastuullisuuden kasvattamisessa, tai asiallisessa asioiden selvittelyssä ja keskustelussa moni aikuinen pystyy varmasti parempaan, poliisi summaa.