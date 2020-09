Nesteen ilmoitus otettiin Naantalissa vastaan tyrmistyneenä: ”Katastrofi tälle kaupungille”

Paikallisilla asukkailla ei ollut mitään aavistusta, että vuosikymmenet kaupungissa sijainneen öljyjalostamon toiminta aiotaan lopettaa.

Nesteen suunnitelmat Naantalin jalostamon sulkemisesta otettiin 20 000 asukkaan varsinaissuomalaisessa kaupungissa vastaan ällistyneenä.

Vuonna 1957 toimintansa aloittanut jalostamo on ollut osa naantalilaisten elämää vuosikymmenet. Kaikki Ilta-Sanomien jututtamat paikalliset osaavat nimetä jonkun, joka on töissä tai ollut joskus töissä Nesteellä.

– Olin pikkulikka, kun se avattiin. En olisi ikinä uskonut kuulevani tällaista, Pirjo Lundén kertoo.

Pirjo Lundén on vain vähän vanhempi kuin jalostamo.­

Myös vuosikymmeniä Naantalissa asunut Turkka Hurme on ihmeissään.

– Uutinen herättää ikäviä ajatuksia. Sitä miettii, eikö maailmassa ole mikään enää varmaa, hän sanoo.

Pitkään Naantalissa asunut Turkka Hurme miettii, jääkö kaupunkiin kohta enää muita kuin vanhuksia ja muumeja.­

Vaikka pienissä kaupungeissa jutut kiertävät nopeasti, kukaan ei osannut etukäteen aavistaa Nesteen ilmoitusta.

– Olin kyllä hirvittävän hämmästynyt, kun luin uutisen. Kenelläkään ei ole ollut mitään aavistusta. Naapurini on siellä töissä, mutta en ole ehtinyt vielä keskustelemaan hänen kanssaan, Arja Hoikka sanoo.

– Ei ole korviin tullut mitään spekulaatioita, vaikka tiedän muutamia, joka olivat vuosikaudet Nesteellä. Sinnehän investoitiin valtavasti muutama vuosi sitten, mutta ilmeisesti Neste on nyt päättänyt investoida johonkin muualle, Hurme harmittelee.

Arja Hoikan naapuri työskentelee Nesteellä.­

Neste on ilmoittanut vähennystarpeen olevan 470 henkeä. Yrityksestä on vahvistettu, että suurin osa koskee Naantalin tehdasta, josta lopetetaan kokonaan jalostustoiminta.

Huoli tulevaisuudesta on Naantalissa yhteinen. Korona on jo kurittanut matkailusta kesäisin elävää paikkakuntaa, ja Nesteen ilmoitus on toinen iso isku tälle vuodelle.

– Tämä on todennäköisesti aika shokki monelle. Moni voi jäädä tyhjän päälle. Jos on nuori kaveri, saattaa löytää uuden työpaikan. Vanhemmilla voi olla heikompaa, Kari Ruuska miettii.

Kari Ruuska kuuli uutisen kaveriltaan.­

Arja Hoikka on samoilla linjoilla.

– Tämä tulee olemaan aikamoinen katastrofi tälle kaupungille. Töiden löytäminen voi olla tosi hankalaa, kun koronakin on jo tehnyt oman tehtävänsä.

Hurmeen mukaan Neste on alueen yksi viimeisistä suuryrityksistä. Sen lopettamisella on valtava taloudellinen vaikutus alueeseen.

– Lopettaminen nostaa veroäyriä ja vaikuttaa kaikkiin. Neste on hirveän suuri veronmaksaja Naantalille. Tällä tulee olemaan jonkinlainen vaikutus Naantalin talouteen, mutta onneksi pussinpohjalla on ilmeisesti jotain, Lundén sanoo.

– Se on harmi, koska he ovat saaneet kaupungin kukkaron kohtuullisen kuntoon. Jatkossa varmaan moneen jokapäiväiseen toimintoon pistetään leikkuria.

Töiden loppuminen voi myös tarkoittaa sitä, että kaupungin onnistuneesti viime vuosina houkuttelemat lapsiperheet joutuvat muuttamaan muualle.

– Tänne on tullut hirveästi nuoria ihmisiä töihin, ja heitä tämä koskettaa erityisesti, Lundén miettii.

– Tänne jäävät enää muumit ja me, eläkkeellä oleva Hurme tuumii.