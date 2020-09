Turku sai sotaisia vieraita – katso videolta, kuinka Naton fregatit lipuivat satamaan

Koronavirustilanteen takia Turun sataman alueelle viikonlopuksi kiinnittäville aluksille ei järjestetä yleisöesittelyjä aiempien kertojen tapaan.

Turun satamassa odotellaan harvinaisia vieraita. Kaksi fregattia, portugalilainen NRP Corte Real ja kanadalainen HMCS Toronto ovat saapumassa.

Alukset ovat Naton pysyvästä laivasto-osastosta, joka tunnetaan nimellä Standing NATO Maritime Group One (SNMG1).

Fregatit ovat lähteneet kohti Suomea Norjasta, ja ensimmäisenä perille lipuu portugalilainen NRP Corte Real.

Fregatti on vaikuttava näky saapuessaan satamaan. Armeijanvihreät pinnat ovat tahrattomat, vaikka alus on ollut matkalla elokuun alusta asti. Piipusta tupruttaa savua laivan kiinnitystä odottavien miehistön jäsenten ylle. Ilmassa on syksyn tuntua, mitä puhuri voimistaa. Osa miehistöstä on toppatakit päällä.

Vierailevan osaston komentajana toimii kommodori José Mirones Portugalin laivastosta. Alusten miehistöihin kuuluu yhteensä 371 miestä ja 64 naista, Portugalista, Saksasta, Britanniasta, Hollannista, Romaniasta, Kanadasta ja Saksasta.

Miehistön jäsenet kiskovat köysiä ja huutelevat toisilleen kielellä, joka kuulostaa portugalilta.

Kanadalainen alus saapuu puolisen tuntia myöhemmin.

Fregatit viihtyvät Turussa viikon loppuun asti, jonka jälkeen ne harjoittelevat yhdessä Rannikkolaivaston kanssa Saaristomerellä ja pohjoisella Itämerellä 14.–15. syyskuuta.

Yhteisen PASSEX-harjoituksen (Passing Exercise) aiheina ovat muun muassa merenkulku, ilma- ja pintatorjunta.

– Roolimme on pitää yllä jatkuvaa, luotettavaa ja joustavaa merikapasiteettia ja tavoitteemme on ehkäistä konflikteja ja säilyttää rauha. Tällaiset harjoitukset ovat tärkeä osa valmiutta ja varautumista turvallisuusuhkiin. Tämä vierailu ja harjoitus ovat arvokkaita mahdollisuuksia työskennellä ammattimaisten suomalaisten kanssa, vaihtaa parhaita menetelmiä ja samalla vaalia yhteistyötä myös Suomen asevoimien kanssa, kommodori José Mirones kertoi Ilta-Sanomille sähköpostitse ennen laivojen saapumista.

Hänen mukaansa Itämeri on tärkeä alue SNMG1:lle Euroopassa, sillä monet liittolaiset ovat riippuvaisia siitä, sen reiteistä ja vapaasta pääsystä vesistöön.

Mirones pitää Suomen roolia Itämerellä tärkeänä.

– Suomen rooli on merkittävä, ja Suomi on yksi avaintekijä turvallisuuden ja vakauden säilyttämisessä erityisesti merialueella. Suomalaiset ovat erittäin kyvykkäitä ja sitoutuneita, ja hyödymme heidän näkemyksistään ja tiedoistaan. Naton ja Suomen yhteistyö tarkoittaa lisää turvallisuutta meille kaikille. Jaamme samat arvot ja tunnistamme samat turvallisuusuhat, hän sanoo.

Rannikkolaivastosta harjoitukseen osallistuu kaksi Rauma-luokan ohjusvenettä ja Pansio-luokan miinalautta. Harjoitusta tukevat myös Rajavartiolaitoksen helikopteri ja Ilmavoimien lentokalusto.

Vierailun isäntänä toimii Rannikkolaivaston komentaja, kommodori Jukka Anteroinen.

Koronavirustilanteen takia Turun sataman alueelle viikonlopuksi kiinnittäville aluksille ei järjestetä yleisöesittelyjä aiempien kertojen tapaan.

Mironesin mukaan fregatit jatkavat Suomen jälkeen matkaa Pohjanmerelle ja sieltä kauemmas pohjoiseen.