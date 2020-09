Sähköpostin liitetiedostoa ei tule avata.

Turun yliopiston nimissä on lähetetty huijaussähköposteja. Sähköpostin osoitteessa mainitaan tarjouspyyntö.

Turun yliopisto tiedotti asiasta nettisivuillaan. Tiedotteen mukaan viestejä on lähetetty suomalaisille yrityksille.

Sähköpostissa annetaan ymmärtää, että lähettäjänä on Turun yliopisto, ja lähettäjäsähköpostiosoitteen loppu on @utu.fi-muotoinen. Viestissä on liitetiedosto, joka saattaa sisältää haittaohjelman. Sitä ei tule avata.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan kyseessä on todennäköisesti AgentTesla-haittaohjelma, joka on suunniteltu varastamaan salasanoja.