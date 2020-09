Logomon jättikonsertit siirtyvät jo toisen kerran koronan vuoksi

Elokuvamusiikkia kuullaan Turussa vasta maaliskuussa 2021.

Lord of the Rings and the Hobbit on myös audiovisuaalinen elämys.­

Turun Logomossa alun perin maaliskuulle tarkoitetut konsertit siirtyvät jälleen.

The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic ja The Lord of the Rings and The Hobbit -konsertit oli ensimmäisen siirtopäätöksen jälkeen tarkoitus toteuttaa lokakuussa 2020.

Uudet päivämäärät ovat maaliskuussa 2021 eli noin vuosi eteenpäin alkuperäisestä päivämäärästä.

Hans Zimmerin musiikin lisäksi konsertissa kuullaan muun muassa Ennio Morriconen ja Klaus Bladeltin sävellyksiä.

The Lord of the Rings and the Hobbit -konsertti perustuu J. R. R. Tolkienin legendaarisiin Taru sormusten herrasta ja Hobitti -kirjasarjoihin.

Molemmissa konserteissa kuullaan Yuri Karavaevin johtamaa 200-henkistä The State Academic Symphony Orchestra of the Republic of Belarus -sinfoniaorkesteria, ja molemmat konsertit olivat loppuunmyytyjä.

Konsertteihin jo ostetut liput käyvät sellaisenaan uusina konserttipäivinä. Liput voi myös palauttaa 31.10. mennessä, jolloin lipunhinnan saa takaisin.