Näky Turun Satamassa paljasti, kuinka autioina ruotsinlaivat tällä hetkellä seilaavat

Terveysneuvojia oli enemmän kuin testattavia, kun Turun kaupunki toi pilottinsa satamaan.

Turun kaupunki on toiminut viime aikoina aktiivisesti jäljittääkseen ulkomailta kaupunkiin tulevia koronavirustartuntoja.

Skopjen lennot keskeytettiin, kun matkustajien joukosta alkoi löytyä kymmenittäin tartuntoja. Sunnuntaina testaajat olivat lentokentällä odottamassa Puolan Gdanskista saapuvia, ja maanantaina Turun kaupungin edustajat, Tyksin laboratorion testaajat ja SPR:n henkilökunta olivat vastassa Viking Gracelta tulevia, Ruotsista laivaan nousseita matkustajia.

Satamarakennus on illalla lähes autio, joten maskeihin pukeutuneet terveysneuvojat on helppo huomata aulan perältä. Laivalta tulevien on pakko kävellä heidän edestään, mutta testaajille saa viitata kintaalla halutessaan.

– Matkustajat täyttävät henkilötietolomakkeen, ja heille kerrotaan, että he voivat vapaaehtoisesti käydä näytteellä. Jos he eivät halua, he voivat jatkaa matkaa. Totta kai annamme kaikille informaatiota. Odotusarvo on, että teemme alle 10 testiä, koska matkustajamäärät ovat vähentyneet niin paljon, Reija Ekdal kertoo.

– Mikään ei ole pakollista, hän lisää.

Turun satamassa kokeiltiin terveysneuvontapilottia maanantaina.­

Reija Ekdal (oik.) ja Marjaana Siirala (vas.) jakavat lomakkeita, näytteeseen tulijat ohjataan sivuhuoneeseen.­

Tulijoihin on varauduttu, sillä paikalla on yhteensä seitsemän henkeä, joista kaksi ottaa näytteitä sivuhuoneessa.

Gracen saapumisaika on 19.50, eikä matkustajia tarvitse kauan odotella. Ensin näyttää siltä, että paikalla on enemmän mediaa ja koronavalistajia kuin varsinaisia matkustajia.

Vastaanottokomitea odottaa matkustajia saapuviksi.­

Paikalle syntyy hetkeksi sumppu, kun matkustajat täyttelevät hiukan hämmentyneen oloisina henkilötietolomakkeita. Turvaväleistä ei erityisemmin muistutella, eikä matkustajilla näy maskeja naamalla. Osalle valkenee, ettei lapun täyttö ole pakollinen, ja he marssivat suoraan neuvontapisteen ohi.

Sitten testaajia näyttää onnistavan, sillä kaksi nuorta naista suostuu näytteenottoon.

Laukkua vetävä herrasmies antaa niin ikään yhteystietonsa, mutta ei jää odottamaan näytteenottojonoon.

– Olin vain miniristeilyllä enkä käynyt Ruotsin puolella, mutta täytin tiedot, kun pyysivät, Marko Krookila kertoo.

Marko Krookila täytti tiedot, kun pyydettiin.­

Armeija maskeihin pukeutuneita henkilöitä valmiina ottamaan näytteitä saattaa tulla yllätyksenä monille. Krookila ei tuntenut ahdistusta, vaikka ovella oli vastaanottokomitea.

– On hyvä, että täällä vähän katsotaan, kuka saapuu. Järjestely on ehdottomasti hyvä, aivan loistava, hän sanoo.

Ihmismäärä – tai pikemminkin vähyys – on silmiinpistävää. Krookila vahvistaa, että turvaväleistä ei tarvinnut risteilyllä huolehtia.

– Ei siellä ollut ihmisiä, oli ihan aavelaiva. Olin viimeksi juhannuksena risteilyllä, ja silloin oli ihan sama juttu. Turvaväleistä ei tarvitse huolehtia, kun ei ole ketään, hän kertoo.

Krookilan sai risteilylle hyvä bändi, sillä hän harrastaa tanssimista.

– Bändi oli hyvä, mutta tanssijoita ei ollut, joten tämä reissu meni vähän hukkaan.

– Jos laivassa on 3 000 paikkaa, niin siellä oli nyt ehkä 200 ihmistä.

Elokuussa Tallinkin matkustajamäärä jäi alle puoleen viime vuoden luvuista, yhtiö kertoi viime viikolla. Viking Line kertoi elokuun lopulla aloittavansa yt-neuvottelut, joiden yhtenä syynä oli matkustajamäärien raju supistuminen.

Marko Krookila kutsuu Viking Gracea ”aavelaivaksi”.­

Toinen neuvontapiste on palvelemassa autokannen kautta poistuvia. Kenties siellä on ollut enemmän ruuhkaa, mutta ainakaan kansimatkustajien neuvontapisteellä haaviin ei jäänyt juurikaan näytteitä. Niitä otettiin yhteensä kolmelta henkilöltä.

– Ei minulla ollut mitään ongelmaa asian kanssa. Kävin antamassa näytteen, koska he pyysivät, Yusufiksi esittäytynyt Ruotsista saapunut mies kommentoi Ilta-Sanomille.

Onko tällaiselle pisteelle siis tarvetta, kun laivat kumisevat tyhjyyttään eikä matkustajia kiinnosta näytteenotto?

Käy ilmi, ettei tiedottamista ainakaan voi olla liikaa.

– Ota tämä, olet menossa julkiseen liikenteeseen, Marjaana Siirala sanoo ja tuo viimeiselle matkustajalle käteen asti suojamaskin.