Keskellä turkulaista lähiötä on jalokaloja kuhiseva keidas, jota harva huomaa – asukkaita rohkaistaan ”naapurikyttäykseen”

Uhanalainen taimen on saatu lisääntymään erikoisessa paikassa.

Koiranulkoiluttaja jättää helposti jokailtaisella kierroksellaan huomiotta sillan, joka yhdistää Pryssinkadun ja Kustavintien Turun Suikkilassa.

Lauantaina pikkusilta oli kuitenkin huomion keskipisteenä, sillä virtauspaikassa oli monenlaista myllääjää. Toiveissa on, että touhuaminen toisi ensi kuussa touhuamista myös kivenkoloihin.

– Kuninkojan vesistö on tällainen pieni virtavesi Turun ja Raision alueella, ja se laskeutuu Saaristomereen. Tänne on palautettu istutuksilla taimenkanta, ja se on menestynyt täällä ja lähtenyt lisääntymään. Niille on tarkoitus tehdä tänään kutupaikkoja, Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen kertoo.

Vapaaehtoiset kaivoivat soraa ja siirtelivät kiviä taimenten hyväksi.­

Virtavedet ovat uhanalaisia luontotyyppejä, mikä on osaltaan johtanut siihen, että monista vaelluskaloista on tullut uhanalaisia.

– Ihminen on muokannut virtavesiä muun muassa maa- ja metsätaloutta varten. Vesiä on padottu ja tehty esteitä, etteivät kalat pääse liikkumaan. Taimen on yksi näistä hyvin uhanalaisista lajeista, Tolonen sanoo.

– Taimen vaatii koski- ja virtapaikkoja ja puhtaita sorapohjia eli lisäämme soraa ja luonnonkiveä. Aiemmin viikolla tehtiin koneella kunnostuksia, ja nyt tehdään käsin kutupaikkoja.

Kunnostustyöt ovat osa WWF:n ja K-ryhmän vuonna 2017 alkanutta K-Kalapolut-yhteistyötä uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi. Yhteistyön aikana avataan vähintään 50 nousuestettä ja tehdään vähintään 100 kutupaikkaa uhanalaisille vaelluskaloille Suomessa.

Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen (vas.) ja WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen näyttivät, missä taimenkanta on saatu elpymään.­

Nyt kunnostettava virtapaikka on keskellä hyvin perinteistä suomalaista asutusalueetta. Kivenheiton päässä on monta kerrostaloa, ja toisella puolella näkyy rivi- ja omakotitaloja. Ei kuitenkaan ole täysin poikkeuksellista, että kaloja rohkaistaan lisääntymään tällaisessa paikassa.

– Kaupunkipuroihin on vasta viime vuosina alettu kiinnittää enemmän huomiota ja niitä on alettu kunnostaa. Helsingissä on useampia virtavesiä, joissa on saatu taimenkanta elpymään, Tolonen sanoo.

– Kaupunkialueilla on vedenlaadullisia haasteita, eli tänne päätyy paljon hulevesiä ja sadevesien mukana epäpuhtauksia. Tulokset on kuitenkin tosi rohkaisevia, WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen sanoo.

Taimenet eivät ole ainoista, jotka hyötyvät kunnostustöistä.

– Virtavedet ovat hyönteisistä lähtien monille lajeille tärkeitä. Kuninkojalla on säilynyt myös jokirapukanta, joka on niin ikään luokiteltu. Se on hävinnyt monista paikoista rapuruton seurauksena, joka on tullut vieraslaji täpläravun myötä, Sivonen kertoo.

Turun kaupungin kanssa on laadittu alueelle hoitosuunnitelma, ja kaikessa maankäytössä pyritään huomioimaan vaikutukset ympäristöön ja eliöstöön. Talkookunnostukset olivat alkusysäys projektille.

Vain kivenheiton päässä kutupaikasta on kerrostaloja.­

Tuntuu silti epätodennäköiseltä, että taimenet saisivat uiskennella ja lisääntyä rauhassa paikassa, jossa liikkuu paljon ihmisiä ja koiria. Tolonen ja Sivonen uskovat, että avoin viestintä on ainoastaan hyödyllistä.

Tällaisessa tapauksessa naapurikyttäys voi olla jopa positiivinen asia.

– Ihmisten ja lähialueiden asukkaiden tietoisuuden kasvattaminen on tärkeää. Kun he tietävät, mitä lähipurossa on meneillään, he myös suojelevat sitä ja valvovat, ettei siellä ole kukaan onkimassa taimenenpoikasia.

Tolosen mukaan tällaiset paikat kiinnostavat paikallisia ihmisiä luontokohteina, ja vastaavanlaisissa paikoissa on järjestetty esimerkiksi purokävelyitä. Eikä mikään estä tekemästä omaa tutkimusretkeä, on syksy joutuu pidemmälle.

– Tänne voi tulla lampun kanssa myöhemmin syksyllä katsomaan taimenten kutemista, Tolonen sanoo.